Чи подорожчає долар наступного тижня

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня на ринку надалі діятиме режим керованої гнучкості, що буде супроводжуватися відсутністю різких та непередбачуваних курсових змін.

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Відтак крім такої стратегії Нацбанку, є тактика, що полягає у миттєвій реакції регулятора на загрозливі тенденції на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Але зараз в Україні розпочався досить тривалий період знижко-святковий період, який на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців.

Через це цілком реально, що курсові показники валют "підлаштуються" під активність громадян. Це означає, що коли попит та пропозиція досить врівноважені, то курсові показники можуть змінюватися лише несуттєво.

Зауважте! З 18 листопада по 24 листопада коливання будуть на рівні 41,2 – 41,7 гривні за долар на міжбанку, на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар.