Сдвинуть доллар не удалось

Напоминаем, что сейчас курс доллара колеблется от 40 до 41 гривны. В бюджете на следующий год официальный средний курс заложен на уровне 42 гривен, а до конца 2023 прогнозируют рост до 45,3 - 45,4 гривны.

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Как рассказывает 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, на прошлой неделе участники рынка предпринимали несколько попыток сдвинуть курс доллара, но им этого не удалось.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На прошлой неделе курс доллара на наличном рынке в большинстве своем находился вблизи психологической отметки 40 гривен. Участники рынка предпринимали несколько попыток сместить его как в одну, так и в другую сторону, но успеха они не принесли. Так что предпоследнюю неделю года наличный рынок начал с диапазона 40,0 – 41 гривен.

"Судьба" американской валюты на этой неделе

По словам банкирши, эта неделя вероятнее всего пройдет спокойно. Пиковый период выплат зарплат еще впереди, кроме того, в канун праздников оживляется спрос на товары и услуги, что отвлекает часть гривны от валютного рынка.

Важно, размаха прошлых лет эти рождественские праздники не будут, но все же какого-то оживление потребительского спроса ожидать следует.

На этой неделе гривна может еще раз протестировать уровни ниже психологических 40 гривен, но опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Но и предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте я тоже не вижу.

– добавляет Золотько.

По мнению эксперта, ближайшие 7 дней курс на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,8 – 40,5 гривен.

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Курс по состоянию на 19 декабря

В банках:

Наличный доллар можно продать в среднем за 39,70 грн, а купить за 40,13 грн. А евро покупают за 41,50 грн, а продают в среднем за 42,20 грн.

В обменниках:

Покупают доллар США в среднем за 39,66 гривны, а продают – за 40,04 гривны, по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,62 гривны, а продажа – 42,15 гривны.

На черном рынке:

Покупка доллара в среднем на уровне 39,93 гривны, а продажа – 40,06 гривны. Евро покупают по 41,95 гривны, а продают по 42,15 гривны.