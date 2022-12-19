Зрушити долар не вдалося

Нагадуємо, що зараз курсу долара коливається від 40 до 41 гривні. У бюджеті на наступний рік офіційний середній курс закладений на рівні 42 гривень, а до кінця 2023 року прогнозують ріст до 45,3 – 45,4 гривні.

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Як розповідає 24 каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, минулого тижня учасники ринку робили кілька спроб зрушити курсу долара, але їм цього не вдалося.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Минулого тижня курс долара на готівковому ринку здебільшого знаходився поблизу психологічної позначки 40 гривень. Учасники ринку робили кілька спроб зрушити його як в одну, так і в іншу сторону, але успіху вони не принесли. Тож передостанній тиждень року готівковий ринок почав з діапазону 40,0 – 41 гривень.

"Доля" американської валюти цього тижня

За словами банкірки цей тиждень найімовірніше пройде спокійно. Піковий період виплат зарплат ще попереду, окрім того, напередодні свят пожвавлюється попит на товари та послуги, що відволікає частину гривні від валютного ринку.

Важливо, розмаху минулих років ці різдвяні свята не матимуть, але все ж якогось пожвавлення споживчого попиту очікувати слід.

Цього тижня гривня може ще раз протестувати рівні нижче за психологічні 40 гривень, але досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Але й передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті я теж не бачу,

– додає Золотько.

На думку експертки, найближчі 7 днів курс на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,8 – 40,5 гривень.

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Курс станом на 19 грудня

У банках;

Готівковий долар можна продати в середньому за 39,70 гривні, а купити за 40,13 гривні. А євро купують за 41,50 гривні, а продають в середньому за 42,20 гривні.

В обмінниках;

Купують долар США в середньому за 39,66 гривні, а продають – за 40,04 гривні, за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,62 гривні, а продаж – 42,15 гривні.

На чорному ринку;

Купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні, а продаж – 40,06 гривень. Євро купують по 41,95 гривні, а продають за 42,15 гривні.