Март без иллюзий: что будет с курсом доллара, ценами на продукты, топливо и квартиры

Март традиционно был месяцем укрепления гривны и стабилизации на валютном рынке, что дает основание оптимизму в прогнозах. Однако начало военной весны 2026 года может внести коррективы.

Цены на топливо и некоторые продукты питания могут пойти вверх, тогда как на рынке недвижимости большого оживления ожидать не приходится.

24 Канал собрал прогнозы экспертов относительно возможных изменений, которых стоит ждать в марте.

Как будет меняться ситуация на рынке недвижимости

Зима 2025 – 2026 годов стала самой тяжелой для рынка недвижимости за все время российской агрессии против Украины. В ближайшее время быстрого восстановления не стоит ждать ни в сегменте купли-продажи, ни в аренде. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Эксперт отмечает, что последствия энергетического террора сказались как на темпах ввода в эксплуатацию нового жилья, так и на показателях покупки и продажи на первичном и вторичном рынках. Страх роста цен и эмоции меньше побуждают покупателей к приобретению недвижимости, поэтому в подходе доминирует расчет потенциальных рисков.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости Решение принимают через оценку рисков достройки, ликвидности, качества среды, инженерии и способности объекта сохранять ценность в нестабильных условиях. В марте не ожидается резкого роста. Рынок останется фрагментированным: качественные объекты удерживают цену, слабые проекты будут вынуждены пересматривать ожидания.

На первичном рынке ситуация сложная, ведь спрос на квартиры в новостройках еще больше снизился. По словам Виктории Берещак, сейчас он едва достигает 15% от довоенных показателей и преимущественно сосредоточен на проектах с высокой готовностью или понятным графиком реализации.

Продажи продолжаются тяжело, поэтому путь от первичного контакта до заключения договора купли-продажи растягивается на долгое время. Покупатели в основном обходят вниманием проекты, где не видят четкой экономической логики.

Вторичный рынок выглядит стабильнее из-за готовности жилья и отсутствия риска замораживания строительства. Однако важным фактором здесь является психологическая готовность вкладывать сбережения в недвижимость. По наблюдениям Виктории Берещак, в феврале она была минимальной, особенно в Киеве.

В сегменте аренды квартир в феврале тренда на изменение цен фактически не было. В основном владельцы не повышали их на фоне нестабильности и проблем с энергетикой, понимая риск простоя.

Эксперт отмечает, что в Киеве и других крупных городах медианные арендные ставки остались в пределах январских значений. Если колебания и были, то не превышали 2 – 3% и имели в основном индивидуальный, а не рыночный характер.

В марте резкого изменения ценовых тенденций не ожидается. До завершения отопительного сезона арендные ставки будут оставаться стабильными, а потенциальные сдвиги возможны только после снижения энергетических рисков. Даже в этом случае речь будет идти не о скачке цен, а о постепенном перераспределении спроса между регионами и типами жилья,

– заключает Виктория Берещак.

Интересно! Точечные повышения цен на доступную аренду жилья фиксировали на отдельных региональных рынках. Речь идет о росте на 5 – 7%, но оно не было системным и не распространялось на средний или высокий сегмент. Подорожание аренды произошло там, куда переезжали люди с временно оккупированных или прифронтовых территорий.

Что будет с курсом доллара и евро в марте

Как отметил в комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, исторически март был месяцем стабилизации гривны. Существует сезонный тренд, который свидетельствует о возможности ее укрепления на 0,5 – 1%. Однако также есть и риски, главный из которых – военный.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Традиционно для гривны март (и апрель) – это период, когда курс демонстрирует укрепление. Например, 17 из последних 24 лет гривна укреплялась в марте и только 7 лет падала. Среди этих лет – 2014-й, когда была значительная девальвация после начала войны с Россией, 2020 год – нестандартное сильное падение, потому что там также были проблемы. Однако для большинства лет март и апрель – это месяцы стабилизации, улучшения.

По мнению эксперта, ключевыми факторами, которые будут влиять на курс доллара и евро относительно гривны в марте, будут:

активное начало подготовки аграриев к посевной;

период квартальных налогов, авансовых платежей и значительных поступлений;

вероятность некоторого снижения импорта газа и электроэнергии ввиду приближения конца отопительного сезона, что, однако, может подвергнуться корректировке из-за вызовов и потребностей военного положения;

мировое движение в паре евро-доллар.

Также следует учитывать неопределенность относительно финансирования дефицита бюджета. МВФ одобрил для Украины новую программу на 8,1 миллиарда долларов, однако вопрос кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза не закрыт из-за блокирования решения Венгрией.

Андрей Шевчишин отмечает, что риск недофинансирования сейчас появляется на горизонте также из-за проблем с уровнем налоговых поступлений, которые могут не соответствовать ожидаемым из-за экономической слабости, энергокризиса, высоких расходов на электроэнергию, осложненной логистики из-за разрушения дорог после зимы и тому подобное.

Соответственно, бюджетный дефицит будет больше, чем ожидалось. Это значит, что мы используем остатки и то, что поступает, значительно быстрее, чем должны были бы. И в таком случае будет давление на гривну,

– заключает финансовый аналитик.

По прогнозу Андрея Шевчишина, в марте можно ожидать колебания курса доллара в пределах 42,75, – 43,75 гривны, а евро – в диапазоне 50,5 – 51,5 гривны.

Обратите внимание! На 2 марта Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,09 гривны (-11 копеек против 27 февраля), а евро – 50,86 гривны (-16 копеек).

Чего ожидать от цен на продукты

Как могут измениться цены на продукты питания в марте, в комментариях 24 Канала рассказали эксперты Института аграрной экономики.

Цены на овощи и фрукты, как и рыночное предложение, будут зависеть от объемов их поставки, условий и стоимости хранения, а также логистики, говорит ученая Инна Сало. Влияют также повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Инна Сало, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Из-за дополнительных расходов на хранение в марте 2026 года ожидается сезонное постепенное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 7%, плодов – до 10% против нынешних цен.

По приведенным ученой данным Минфина Украины, по состоянию на 24 февраля против конца января 2026 года снизились цены на овощи борщевого набора: свеклу, капусту, лук, картофель. Также несколько подешевели яблоки (на 5,4%). Однако подорожали бананы, мандарины и апельсины, которые в Украину импортируют.

Интересно! В Украине хозяйства населения выращивают около 88% овощей (до 7,5 миллиона тонн) и 80% фруктов (до 1,5 миллиона тонн).

Ситуация с ценами на мясо в Украине четыре года подряд находится под влиянием развязанной Россией полномасштабной войны и ее последствий. Как отметила ученый Наталья Копытец, в этом году из-за длительного отсутствия электроэнергии в результате атак продуктовые супермаркеты вынуждены были снижать розничные цены на мясо.

Наталья Копытец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики По оценкам ученых Института аграрной экономики, в марте 2026 года повышение розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – не ожидается. Цены останутся на уровне февраля 2026 года.

Ситуацию на рынке обостряет и снижение спроса со стороны конечных потребителей. Из-за длительных перебоев со светом сырое мясо люди покупали меньше, ведь имели трудности с его приготовлением и хранением.

По приведенным ученой данным, с начала 2026 года по состоянию на 25 февраля основные виды мяса подешевели на 3 – 30,42 гривны за килограмм. Больше всего снизились цены на курятину:

тушка – 101 гривна за килограмм (-13,5%);

филе – 207,97 гривны за килограмм (-12,8%);

бедра – 140,67 гривны за килограмм (-3,9 %);

голени – 101,50 гривны за килограмм (-5,4 %).

Говяжий гуляш зато подорожал на 3,4% – до 399 гривен за килограмм. Ребра же несколько упали в цене – до 269,55 гривны за килограмм (-2,2 %). Свинина подешевела на 1,3 – 2,9%, а цены на соленое и домашнее сало остались без изменений.

Рынок молочной продукции в 2026 году претерпел значительные колебания из-за погодных условий и экономических факторов, говорит ученый Иван Свиноус. Осложняет ситуацию в отрасли также сокращение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и домашних хозяйствах.

Дополнительное давление на себестоимость вызывают повышение стоимости топлива, ветеринарных препаратов, оборудования, а также введение новых требований к содержанию животных. Расходы производителей растут и из-за использования дизельных генераторов из-за отключения света.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Под влиянием негативных мировых трендов на биржевые молочные товары в начале месяца наблюдалось незначительное снижение закупочных цен. Однако уже в середине периода рынок продемонстрировал противоположную динамику, что повлекло их рост. Положительная тенденция роста может сохраниться и в марте 2026 года, несмотря на традиционный сезонный фактор увеличения предложения молока.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в марте 2026 года закупочные цены на молоко вырастут следующим образом:

сорт экстра – до 18,53 гривны за килограмм (+6,5 %);

высший – до 17,58 гривны за килограмм (+5,3 %);

первый – до 16,90 гривны за килограмм (+4,2 %).

Розничные цены также могут вырасти:

пастеризованное молоко – на 2,5 % до 44,70 гривны за килограмм (+3,1 %);

твердый сыр (на 50 %) – до 315,30 гривны за килограмм (+1,9 %);

сметана (на 20 %) – примерно до 145 гривен за килограмм (+4,3 %).

В то же время рост цен сдерживает низкая покупательная способность населения. Поэтому увеличение расходов производителей и переработчиков не удается полностью перенести на конечного потребителя.

Будет ли дорожать топливо в марте

Украина фактически полностью зависит от внешних рынков из-за уничтожения крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге. Поэтому изменения цен на топливо будут определять стоимость нефти и нефтепродуктов на международных рынках и курс доллара. В то же время существуют и внутренние особенности, которые влияют на цены. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова У нас сегодня на внутреннем рынке доминируют крупные игроки, и, к сожалению, уровень конкуренции недостаточен. Существует определенная недоработка антимонопольного комитета в этом плане. И потому я думаю, что именно из-за этого существует завышенная маржа, которую получают прежде всего крупные компании, и это дополнительная нагрузка на потребителей. Эта дополнительная маржа составляет 5 – 6 и более гривен. Даже в некоторых регионах до 9 гривен достигает. Разница цены дискаунтеров и крупных сетей тоже большая, достигает иногда 7 – 8 гривен.

Эксперт говорит, что сейчас сложно предсказать, какими будут цены на топливо, ведь действие большинства факторов не поддается влиянию со стороны Украины. Однако кое-что все же можно сделать. По мнению Владимира Омельченко, правительство может помочь усилить конкуренцию на рынке, что является профилактикой роста цен.

С точки зрения эксперта, важную роль здесь играет малый и средний бизнес, который испытал дополнительное давление из-за введения авансовых взносов по налогу на прибыль. Нагрузка этого налога выше из-за меньших, чем у крупных компаний, проливов нефтепродуктов.

Я считаю, что если не принять меры, прежде всего не отменить авансовый платеж на прибыль, и будет усиливаться рыночная власть крупных сетей, то цены будут расти. Тенденция будет к росту. Ее может остановить только развитие прозрачности конкуренции на рынке,

– резюмирует эксперт.

По словам Владимира Омельченко, в условиях войны рынок нефтепродуктов является ключевым для Украины, ведь от него зависят как цены на продукты питания и товары широкого потребления, инфляционные процессы, так и оборонная логистика.

Напомним: ежемесячно компании, которые занимаются розничной торговлей топливом, должны уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль за каждую заправку. Сумма взноса зависит от вида горючего и объемов его реализации (30, 45 или 60 тысяч гривен).

Заметим, что после начала операции США и Израиля против Ирана и вызванной боевыми действиями задержки судоходства в Ормузском проливе мировые цены на нефть 2 марта выросли на 13%. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до самого высокого с января показателя 82,37 доллара за баррель, а затем снизились до 78,28 доллара.

По мнению эксперта Владимира Омельченко, тенденция подъема цен на нефть в ответ на события на Ближнем Востоке, вероятно, будет временной. В конце концов цены могут вернуться к предыдущему уровню подобно тому, как это произошло в 2025 году.

Отметим, что ОПЕК+ готовит увеличение добычи нефти из-за перебоев с поставками.