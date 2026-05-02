Топливо, продукты и квартиры будут дорожать: чего ждать от цен и курса доллара в мае

Май для украинцев может стать месяцем подорожания топлива, продуктов и недвижимости. Ситуация на валютном рынке будет значительно зависеть от внешнего финансирования. В случае поступления 90-миллиардного кредита от ЕС ожидать стремительной девальвации гривны не стоит.

24 Канал собрал прогнозы экспертов относительно изменений, которых можно ожидать в мае.

Будет ли дорожать топливо в мае

Как рассказал в комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Сергей Куюн, ситуация на рынке топлива в Украине сейчас сложная, поскольку зависит от импорта и цен на международных рынках. Несмотря на некоторое снижение градуса напряжения вокруг войны в Иране, существенных изменений не произошло, поэтому ожидать удешевления топлива в мае не приходится.

Блокировка Ормузского пролива, через который экспортируют около 20% нефти в мире, продолжается. Цены на нефть после некоторого снижения в ожидании мирного соглашения между США и Ираном снова пошли вверх, поскольку перспективы его достижения снизились.

По данным Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent 17 апреля падали ниже 90 долларов за баррель после объявления об открытии Ормузского пролива. Однако далее рост возобновился, и по состоянию на 1 мая цена превышает 111 долларов за баррель.

Эксперт Сергей Куюн говорит, что из этой истории с резким повышением цен на нефтепродукты в начале конфликта выяснилось следующее: в значительной степени подорожание топлива в марте было ажиотажным. Например, цена дизельного топлива сначала взлетела с 750 долларов за тонну до 1 500 долларов, затем упала почти до 1 тысячи долларов, а дальше снова поднялась на 200 долларов и сейчас продолжает постепенно расти.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Мы видим, что ничего не изменилось, но цена уже не 1,5 тысячи долларов, как была, а 1 200. Но нам от этого не легче. С одной стороны, она просела, но мы фактически покупали по тем высоким ценам. То есть какой бы и цена не была, объективной или необъективной, у нас нет возможности отказаться от покупки, потому что можем остаться без топлива. Поэтому по факту мы были вынуждены покупать по тем мировым ценам, которые были на ажиотаже сформированы.

Как отмечает эксперт, средние цены на дизтопливо в Украине упали ниже 90 гривен за литр, однако запасы, которые сейчас продают сети, законтрактованы на пике высоких цен – в конце марта – в начале апреля.

В то же время часть партий топлива уже поступает по новым ценам, которые упали. И в частности на них оптовый рынок ориентируется. Соответственно сложилась такая нетипичная ситуация: закупочные цены на топливо, которое сейчас заходит, выше чем те, по которым их сегодня здесь продают,

– говорит Сергей Куюн.

23 апреля крупные операторы сетей АЗС получили от Антимонопольного комитета рекомендации привести цены на топливо в соответствие с рыночными.

Эксперт Сергей Куюн резюмирует, что, учитывая приведенное выше противоречие по закупочной и розничной стоимости, фактически требование АМКУ означает, что цены надо повысить. Он добавляет, что сети отработали половину марта и весь апрель практически в ноль вследствие огромных перепадов закупочных цен, а это создает эффект "сжимающейся пружины, ".

"Если цена в ближайшее время не просядет в мире, не откатится, то я боюсь, что у нас она не будет падать. Она будет все равно держаться, поскольку эти свежие ресурсы, которые сегодня заходят, закуплены по максимальным ценам и фактически не позволяют компаниям двигаться вниз", – говорит Сергей Куюн.

Несмотря на напряженность ситуации, опасений относительно возможной нехватки топлива нет, отмечает эксперт. Ресурсов на май достаточно.

Интересно! По данным Консалтинговой группы А-95, цены на топливо в Украине стабилизировались во второй половине апреля, а кое-где – пошли на спад. К примеру, после 17 апреля средние цены на дизтопливо снизились на 3,18 гривны и на 1 мая составляют 88,07 гривны за литр. За это время бензин А-95 и А-92 для потребителей в среднем также подешевел (на 62 копейки и 11 копеек соответственно), а стоимость премиального А-95 обобщенно по стране уменьшилась на 83 копейки.

Что будет с курсом доллара и евро

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала рассказал, что май традиционно является месяцем неопределенного межсезонья на валютном рынке Украины, а ситуация в значительной степени зависит от внешних факторов. В частности, речь идет о динамике в паре евро-доллар и западной помощи для покрытия дефицита бюджета.

Стабильность на валютном рынке поддерживает Национальный банк Украины в режиме управляемой гибкости, позволяя курсу гривны частично реагировать на рыночные условия, но в случае необходимости вмешивается, чтобы сглаживать чрезмерные колебания.

Как отмечает Андрей Шевчишин, в январе 2026 года доллар существенно укрепился против всех мировых валют, однако уже в марте ситуация изменилась. С началом войны в Иране евро получило новую поддержку и начало расти против доллара. Именно поэтому Нацбанк в последнее время подтягивал курсы обеих валют.

По данным Европейского центрального банка, по состоянию на 30 апреля курс евро к доллару находится на отметке 1,17, демонстрируя тенденцию к восстановлению после минимумов.

Относительно мая эксперт отмечает, что этот месяц обычно проходил без четкой тенденции к укреплению или ослаблению гривны, однако во время войны она все же тяготела ко второму. Главными факторами давления могут стать снижение предложения валюты от экспортеров и традиционное ее накопления населением.

Андрей Шевчишин, независимый финансовый аналитик Последние три года войны в мае гривна ослаблялась. И, возможно, учитывая высокие мировые цены и другие проблемы, гривна также может показать ослабление и в этом мае. Однако в июне ситуация изменится коренным образом. Как правило, в этот месяц гривна укрепляется, частично или полностью нивелируя девальвацию мая.

По словам аналитика, основной девальвационный период для гривны традиционно приходится на вторую половину года и начинается с августа. Шевчишин предполагает, что в мае Нацбанк, вероятнее всего, будет пытаться поддерживать ситуацию, чтобы доходность гривневых инструментов оставалась как минимум на уровне процента девальвации, которую можно получить по валюте.

Главным фактором стабильности остается внешнее финансирование для Украины. Кредит на 90 миллиардов евро от ЕС разблокировали, а первые поступления ожидаются в мае – июне. Если средства будут поступать вовремя и в достаточном объеме, значительных рисков для гривны не будет, кроме плановой целевой девальвации, – резюмирует эксперт.

В то же время Андрей Шевчишин предполагает, что если ситуация с внешним финансированием сложится неблагоприятно, в мае возможен рост курса доллара даже до 45 гривен и евро – до 52 гривен.

Заметим, что по мнению руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, которое он высказал в комментарии 24 Каналу, в ближайшие месяцы украинцы вряд ли увидят такой курсовой скачок. По его прогнозу, отметок в 45 и 52 гривны можно ожидать ближе к концу 2026 года.

Справочно: на 4 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,91 гривны (-5 копеек против 1 мая), а евро – 51,59 гривны (+14 копеек).

Чего ждать от рынка недвижимости в мае

Май является месяцем окончательного "пробуждения" для рынка недвижимости, когда украинцы начинают реализовывать планы, которые откладывали в течение зимы. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина.

Ожидаемая динамика роста цен на первичке будет слабее. Ее ограничивает платежеспособность потенциальных покупателей.

Ирина Луханина, риелтор, аналитик рынка На первичном рынке я не ожидаю резких движений цен. Застройщики сейчас в режиме осторожного равновесия: себестоимость растет (стройматериалы, рабочая сила, логистика), но платежеспособный спрос не позволяет агрессивно поднимать цены. Поэтому наиболее вероятным сценарием является плавный точечный рост в ликвидных проектах – готовых домах или с высокой степенью готовности – и стагнация или даже скрытые скидки в менее уверенных объектах.

По словам эксперта, фактически первичный рынок расслаивается. Держат цену или даже растут на 2 – 5% качественные квартиры в новостройках с инфраструктурой и понятными сроками ввода в эксплуатацию. Тогда как слабые и связанные с рисками объекты по итогам торга продаются за более низкую цену.

На "вторичке" май традиционно активнее, однако общего роста цен ожидать не стоит. По наблюдениям Ирины Луханиной, ключевым фактором для успешной продажи является адекватное состояние и цена квартиры. Такие объекты продаются быстрее, иногда даже иногда даже за 2 – 4 недели. Тогда как переоцененное жилье может долго не находить покупателя и в конце концов создает иллюзию "мертвого рынка".

Цены в массовом сегменте не будут иметь существенного роста, максимум +1 – 3% в хороших локациях, прогнозирует эксперт. В то же время ликвидные объекты в центре, в новых жилых комплексах, с небольшими площадями могут подрасти в цене. Владельцы квартир в старом жилом фонде без модернизации или в проблемных домах вынуждены будут пересматривать свои ожидания по продаже.

Отдельно важный тренд: запрос на автономность. Дома и квартиры с резервным питанием, водой, возможностью работать во время отключений имеют конкурентное преимущество и продаются быстрее,

– отмечает Ирина Луханина.

Самым активным и в дальнейшем будет рынок в Киеве и области, тогда как спрос в пригороде останется стабильным, но выборочным. Западные регионы – без "перегрева" цен. На прифронтовых территориях рынок будет состоять преимущественно из вынужденных продаж, а инвестиционный интерес отсутствует.

Как будут меняться цены на продукты

Прогнозы возможных колебаний цен на продукты питания в мае в комментариях 24 Канала рассказали эксперты Института аграрной экономики.

Ученый Иван Свиноус отмечает, что производство молока в Украине становится более затратным, учитывая рост себестоимости кормов из-за подорожания топлива. Продолжается и повышение стоимости логистики, что создает предпосылки для скачка розничных цен на молокопродукты для потребителей.

Иван Свиноус, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Несмотря на ограниченную покупательную способность населения, в мае 2026 года прогнозируется повышение цен на основные виды молочных продуктов. Цена пастеризованного молока жирностью 2,6% может достичь 74,1 гривны за килограмм (+2,4%), сметаны жирностью 20% – 195,3 гривны за килограмм (+3,6%), а масла "Крестьянское" жирностью 72,5% – 640,5 гривны за килограмм (+3,3%).

По оценке эксперта, можно ожидать повышение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от сельскохозяйственных предприятий: на 2,8 – 3,6% в зависимости от сорта. Однако оно не сопровождается ростом экономической эффективности производства. Рентабельность для хозяйств корпоративного сектора является низкой – на уровне 2 – 3%, что не обеспечивает даже воспроизводства материально-технической базы и поголовья коров.

Заметьте! Для хозяйств населения в мае ожидается снижение цен на молоко второго сорта примерно на 2% по сравнению с апрелем – до 9,61 гривны за килограмм. Среди причин – низкое качество продукции, значительные логистические расходы и рост предложения со стороны личных крестьянских хозяйств.

Иван Свиноус резюмирует, что дисбаланс на сырьевом уровне трансформируется в дальнейший рост цен для потребителей.

Цены на овощи из борщевого набора по состоянию на конец апреля выросли, тогда как салатные овощи подешевели по сравнению с мартом, говорит ученая Инна Сало. Их стоимость для потребителей формируется под влиянием оперативности и объемов поставок, цен на электроэнергию и топливо.

Поскольку в Украине около 88% овощей (до 7,5 миллиона тонн) и 80% фруктов (до 1,5 миллиона тонн) выращивается хозяйствами населения, формирование предложения и цен на рынке существенно будет зависеть от следующих факторов:

объемов поставок;

условий хранения;

логистики.

Инна Сало, доктор наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В мае ожидается сезонное подорожание овощей борщевого набора – до 7%, плодов – до 10% против нынешних цен. Однако с расширением предложения цены на салатные овощи в течение месяца, вероятно, снизятся до 15 – 20% против имеющихся цен.

В апреле розничные цены на мясо в Украине выросли, отмечает ученая Наталья Копытец. Для большинства его видов в продуктовых супермаркетах подорожание составляет +0,4 – 9%.

Наибольшее повышение цен за месяц по состоянию на конец апреля зафиксировали для курятины: голеней и филе – на 9 и 4,5% соответственно. Также подорожала свинина: ребра и подчеревина – на 4,3 и 2,3%. Розничные цены на домашнее и соленое сало не изменились.

Зато грудинка и лопатка свинины подешевели – на 4,7 и 8,3% соответственно. Менее выраженный спад цены для куриной тушки и бедер – около 1,5%.

По словам Натальи Копытец, после Пасхи розничные цены на основные виды мяса колеблются, как это и бывает обычно: одни дорожают, другие дешевеют. В частности, после праздничного потребления блюд из свинины украинцы переориентируются на постное куриное мясо.

Розничные цены на говяжьи ребра и гуляш за апрель увеличились на 2,4 – 2,7%. Причиной стало значительное сокращение предложения этого вида мяса.

По прогнозу експертки, ценовая ситуация в мае будет стабильной.

Наталья Копытец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В мае 2026 года розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина, курятина – останутся на уровне цен, которые сложились на конец апреля 2026 года.

На рынке круп в Украине в течение последних двух лет наблюдается рост цен, замечает ученая Светлана Черемисина, поэтому можно ожидать дальнейшего колебания стоимости большинства позиций.

Наиболее ощутимым было подорожание по итогам 2025 года для таких категорий:

гречка + 27,5% – до 44,88 гривны за килограмм ;

; пшено +32,1% – до 33,57 гривны за килограмм ;

; ячневые крупы +20% – до 23,88 гривны за килограмм.

Также выросли в цене пшеничная и манная крупа – на 11,7 и 8,8%.

В то же время в 2025 году на 7,6% подешевел рис, учитывая стабильный импорт и достаточное предложение.

Эксперт Светлана Черемисина подчеркивает, что в 2026 году тенденция к подорожанию круп усилилась. Цена на гречку выросла почти наполовину – до 65,1 гривны за килограмм. Только за последний месяц ее стоимость для потребителей прыгнула на 20%.

Пшено показывает подобную динамику: с начала года его цена выросла до 51,9 гривны за килограмм, что составляет +54,6 %. За апрель месяц подорожание составляет 8,9%.

По заключению ученого, эти изменения свидетельствуют о высокой волатильности рынка и активизации инфляционного давления. Такая динамика с учетом затратных факторов в мае 2026 года дает основания ожидать дальнейшего роста цен на крупяную продукцию.

Светлана Черемисина, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наиболее ощутимое подорожание, вероятно, сохранится в сегменте гречки, где цена может вырасти еще на 5 – 10% и достичь 68 – 70 гривен за килограмм. Это связано с ограниченным предложением, высокой себестоимостью переработки и стабильным потребительским спросом. Пшено может добавить 5 – 7% и стоить 53 – 55 гривен за килограмм из-за дефицитности сырья и сезонного уменьшения запасов.

Импортный рис под влиянием валютного курса и логистических расходов в мае может подорожать на 5 – 7% до 57 – 60 гривен за килограмм.

Манные, ячневые и пшеничные крупы будут добавлять в цене более умеренно – на 3 – 5%.

Как заключает ученая, на подорожание круп влияют повышение цен на электроэнергию и переработки, рост транспортных расходов, инфляция и сезонное сокращение запасов.