Какие прогнозы по курсу доллара в 2023 году

По словам основателя и владельца инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы, курс гривны в следующем году, вероятно, не пересечет предел в 50 гривны.

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В то же время, НБУ способен удерживать текущий официальный курс 36,6 гривны по меньшей мере до середины 2023 года. Интересно, есть вероятность, что это может занять даже до окончания войны.

Что касается экономики Украины, то, как только энергосистема стабилизируется после массовой атаки России, она способна справиться со всеми вызовами.

По прогнозам инвестбанкира, рост экономики в следующем году может составить 5 – 10%. Это в случае когда интенсивность войны снизится, помощь от Запада будет поступать в нужном объеме, ну и конечно, когда вынужденные переселенцы начнут возвращаться в Украину.

Риск "банкопада"

Важно, Игорь Мазепа не отрицает возможности "банкопада" из-за того, что сегодня 80 – 90% кредитного портфеля больны, по его словам.

Необходимо, чтобы кредиторы и заемщики договорились о реструктуризации, списании части долга и выводе остатка в здоровый кредит. Если ничего не изменится, уже весной может повториться ситуация 2015-2016 годов, когда банки "посыпались",

– отметил Мазепа.

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Учетная ставка: что с ней не так

По данным Нацбанка, учетная ставка остается на уровне 25%. Она будет на таком уровне по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.

В то же время эксперт замечает: такая учетная ставка ухудшает на самом деле перспективы бизнеса.

Банк, до войны кредитовавший под 11 – 12%, не будет лонгировать сейчас кредиты по такой ставке, ведь он может получить 23% на депсертификатах НБУ без какого-либо риска. Так что новые ставки по кредитам будут не менее 30%. Это смертельно для многих заемщиков. Из двух бед – высокой инфляции или проблем для экономики – Нацбанк выбрал обе,

– сказал Мазепа.

Курс доллара на сегодня

По данным Минфина, 28 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,30 гривен (-20 копеек против 27 октября). В то время как продают ее за 40 гривен (-10 копеек).

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,09 гривен (-15 копеек), а продают - за 39,97 гривен (-13 копеек), по данным finance.ua.

Курс на черном рынке в среднем при покупке составляет 39,57 гривны (-22 копейки), а продажа – 39,75 гривны (-25 копеек).

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