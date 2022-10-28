Які прогнози щодо курсу долара у 2023

За словами засновника та власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, курс гривні наступного року, ймовірно, не перетне межу в 50 гривні.

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Водночас НБУ здатний утримувати поточний офіційний курс 36,6 гривні щонайменше до середини 2023 року. Цікаво, є ймовірність, що це може тривати навіть до закінчення війни.

Щодо економіки України, то як тільки енергосистема стабілізується після масової атаки Росії, вона здатна впоратися з усіма викликами.

За прогнозами інвестбанкіра, зростання економіки у наступному році може становити 5 – 10%. Це у випадку, коли інтенсивність війни знизиться, допомога від Заходу надходитиме у потрібному обсязі, ну і звичайно, коли вимушені переселенці почнуть повертатися назад, в Україну.

Ризик "банкопаду"

Важливо, Ігор Мазепа не заперечує можливості "банкопаду" через те, що сьогодні 80 – 90% кредитного портфеля хворі, за його словами.

Необхідно, щоб кредитори і позичальники домовилися про реструктуризацію, списання частини боргу і виведення залишку в здоровий кредит. Якщо нічого не зміниться, вже навесні може повторитися ситуація 2015 – 2016 років, коли банки "посипалися",

– зазначив Мазепа.

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Облікова ставка: що з нею не так

За даними Нацбанку, облікова ставка залишається на рівні 25%. Вона буде на такому рівні щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.

Натомість експерт зауважує: така облікова ставка погіршує насправді перспективи бізнесу.

Банк, який до війни кредитував під 11 – 12%, не лонгуватиме зараз кредити за такою ставкою, адже він може отримати 23% на депсертифікатах НБУ без будь-якого ризику. Тож нові ставки за кредитами будуть не менше 30%. Це смертельно для багатьох позичальників. З двох бід – високої інфляції чи проблем для економіки – Нацбанк обрав обидві,

– сказав Мазепа.

Курс долара на сьогодні

За даними "Мінфіну", 28 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,30 гривень (-20 копійок проти 27 жовтня). Тоді як продають її за 40 гривень (-10 копійок).

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,09 гривні (-15 копійок), а продають – за 39,97 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку в середньому при купівлі становить 39,57 гривні (-22 копійки), а продаж – 39,75 гривні (-25 копійок).

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