В результате утренней ракетной атаки была повреждена газодобывающая инфраструктура

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в результате ракетной атаки было разрушено несколько объектов, а некоторые получили повреждения.

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Он также добавил, что возгорания уже ликвидированы, а в "Нефтогазе" оценивают последствия и масштабы ракетной атаки.

, что еще во время тревоги премьер Денис Шмигаль сообщил, что кафиры бомбят Украинскую газодобычу и предприятия. В частности, предприятия в Днепре, "Южмаш".

Подробнее Враг бомбит нашу газодобычу и предприятия, – Шмигаль

Ракетная атака 17 ноября: коротко