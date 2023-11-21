Сколько выделили на оборону

За первые 10 месяцев 2023 года из общего фонда госбюджета выделили 1,39 триллиона гривен на сектор обороны и сохранности. Например, в октябре государство предоставило 135,8 миллиарда гривен на оборону, тогда как в сентябре – 141,9 миллиарда гривен.

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Напомним! Минфин финансирует расходы на оборону и безопасность государства за счет собственных налоговых поступлений и военных облигаций.

В октябре расходы общего фонда госбюджета были на уровне – 228,5 миллиарда гривен. Из них 111,6 миллиарда гривен были направлены на ВСУ и зарплаты военных.

На что направили средства

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Сколько государство выделило на оборону в 2024 году

В 2024 году на оборону государства выделят 1 триллион 685 миллиардов гривен, что на 113 миллионов больше, чем в этом году.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны.

Эти выплаты пойдут на: