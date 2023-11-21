Скільки виділили на оборону
За перших 10 місяців 2023 року із загального фонду держбюджету виділили 1,39 трильйона гривень на сектор оборони та безпеки. Наприклад у жовтні держава надала 135,8 мільярда гривень на оборону, тоді як у вересні – 141,9 мільярда гривень.
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У жовтні видатки загального фонду держбюджету були на рівні – 228,5 мільярда гривень. З них 111,6 мільярда гривень спрямували на ЗСУ та зарплати військових.
На що спрямували кошти
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Скільки держава виділила на оборону у 2024 році
У 2024 році на оборону держави виділять 1 трильйон 685 мільярдів гривень, що на 113 мільйонів більше ніж цього року.
Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.
Ці виплати підуть на:
- зарплати військових;
- забезпечення війська;
- закупку нового обладнання, зокрема дронів.