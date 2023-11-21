Скільки виділили на оборону

За перших 10 місяців 2023 року із загального фонду держбюджету виділили 1,39 трильйона гривень на сектор оборони та безпеки. Наприклад у жовтні держава надала 135,8 мільярда гривень на оборону, тоді як у вересні – 141,9 мільярда гривень.

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Нагадаємо! Мінфін фінансує видатки на оборону та безпеку держави коштом власних податкових надходжень та військових облігацій.

У жовтні видатки загального фонду держбюджету були на рівні – 228,5 мільярда гривень. З них 111,6 мільярда гривень спрямували на ЗСУ та зарплати військових.

На що спрямували кошти

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Скільки держава виділила на оборону у 2024 році

У 2024 році на оборону держави виділять 1 трильйон 685 мільярдів гривень, що на 113 мільйонів більше ніж цього року.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.

Ці виплати підуть на: