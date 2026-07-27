Чего требует Трамп

Предприятия оборонной промышленности и другие производители США имеют время до 1 января 2027, когда вступит в действие запрет закупать редкоземельные элементы у Китая, России, Ирана и Северной Кореи, пишет Reuters .

Вашингтон уже много лет пытается ограничить импорт этого сырья. Однако регулярно предоставляет компаниям специальные разрешения, поскольку внутреннее производство редкоземов не может удовлетворить спрос.

В мае Трамп раскритиковал такую практику.

Все федеральные ведомства должны покупать американское – без всяких исключений,

– написал он в своей соцсети Truth Social.

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На прошлой неделе президент США подписал указ, еще более усложняющий получение таких разрешений для оборонных предприятий.

В то время как до конца года Трамп хочет вообще избавиться от зависимости от Китая в сфере редкоземельных металлов.

Почему США не могут отвлечься от Китая

Однако по данным отраслевого опроса, производители редкоземей в США пока очень далеки от способности удовлетворить внутренний спрос.

По данным консалтинговой компании Arthur D. Little, в 2025 году США нуждались примерно в 48 тысячах тонн самых распространенных редкоземельных магнитов.

самых распространенных редкоземельных магнитов. В то время как американские компании смогли обеспечить всего 300 тонн продукции.

Правда, к концу 2026 года их мощности должны вырасти до 5 тысяч тонн , но это все равно лишь небольшая часть требуемого объема.

Следует добавить, что у США есть запасы большинства критически важных минералов. Однако стране не хватает мощностей для их добычи и особенно переработки.

Таким образом, Вашингтону в ближайшее время вряд ли удастся преодолеть зависимость от редкоземельных элементов Китая, который контролирует более 80% этого рынка.

Между тем Китай уменьшил поставки редкоземей в США . По данным таможни, в течение первого полугодия 2026 экспорт ключевых редкоземельных магнитов был примерно на 20% ниже, чем в среднем в 2022 – 2024 годах,