Чого вимагає Трамп

Підприємства оборонної промисловості та інші виробники США мають час до 1 січня 2027 року, коли вступить в дію заборона закуповувати рідкісноземельні елементи у Китаю, пише Reuters.

Вашингтон уже багато років намагається обмежити імпорт цієї сировини. Однак регулярно надає компаніям спеціальні дозволи, оскільки внутрішнє виробництво рідкісноземів не може задовольнити попит.

У травні Трамп розкритикував таку практику.

Усі федеральні відомства повинні купувати американське – без жодних винятків,

– написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Минулого тижня президент США підписав указ, який ще більше ускладнює отримання таких дозволів для оборонних підприємств.

До кінця року Трамп хоче взагалі позбутися залежності від Китаю у сфері рідкісноземельних металів.

Чому США не можуть відвернутися від Китаю

Однак дані галузевого опитування свідчать, що виробники рідкісноземів у США поки що дуже далекі від здатності задовольнити внутрішній попит.

За даними консалтингової компанії Arthur D. Little, у 2025 році США потребували приблизно 48 тисяч тонн найпоширеніших рідкісноземельних магнітів.

найпоширеніших рідкісноземельних магнітів. Тоді як американські компанії змогли забезпечити лише 300 тонн продукції.

Щоправда, до кінця 2026 року їхні потужності мають зрости до 5 тисяч тонн, але це все одно лише невелика частина необхідного обсягу.

Слід додати, що США мають запаси більшості критично важливих мінералів. Однак країні бракує потужностей для їх видобутку та особливо переробки.

Таким чином Вашингтону найближчим часом навряд вдасться здолати залежність від рідкісноземельних елементів Китаю, який контролює понад 80% цього ринку.

Тим часом Китай зменшив постачання рідкісноземів до США. За даними митниці, впродовж першого півріччя 2026 року експорт ключових рідкісноземельних магнітів був приблизно на 20% нижчим, ніж в середньому у 2022 – 2024 роках,