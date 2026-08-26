Что известно о российской атаке на "Газораспределительные сети"

В Харьковской области под вражеский удар попала аварийная бригада, что сообщила руководитель ООО "Газораспределительные сети Украины" Людмила Киндер.

Она рассказала, что работники как раз направлялись на вызов, чтобы локализовать аварию на газовой инфраструктуре. В частности, слесарь получил осколочные ранения и в настоящее время находится в больнице под наблюдением медиков.

Это не первый случай, когда Россия проводит атаки на газораспределительную инфраструктуру и людей, обеспечивающих ее работу и восстановление после обстрелов. Наши бригады продолжают локализовать аварии, восстанавливать поврежденные сети и обеспечивать газораспределение там, где это возможно,

– написала Людмила Киндер.

Она подчеркнула, что речь идет о работе в условиях постоянной военной угрозы, поэтому важно сделать все возможное, чтобы защитить людей, которые ежедневно выполняют эту работу.

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В частности, в Харьковском филиале "Газмережи" сообщили, что в результате атаки некоторые населенные пункты останутся без газоснабжения.

Напомним, что враг активно наносит удары и по объектам Группы "Нафтогаз". За прошедшую неделю компания насчитала 13 атак.

А 26 августа враг нанес удар по Херсонской ТЭЦ. Российские войска провели атаку на ее управляемую авиационную бомбу.