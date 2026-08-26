Що відомо про російську атаку на "Газмережі"

На Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада, про що повідомила очільниця ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Вона розповіла, що працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. Зокрема, слюсар зазнав осколкових поранень та наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів. Наші бригади продовжують локалізовувати аварії, відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати газорозподіл там, де це можливо,

– написала Людмила Кіндер.

Вона наголосила, що йдеться про працю в умовах постійної воєнної загрози, тому важливо зробити все залежне, аби захистити людей, які щодня виконують цю роботу.

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Зокрема, у Харківській філії "Газмережі" повідомили, що без газопостачання залишаться деякі населені пункти внаслідок атаки.

Нагадаємо, що ворог активно завдає ударів й по об'єктах Групи Нафтогаз. За минулий тиждень компанія нарахувала 13 атак.

А 26 серпня ворог завдав удару по Херсонській ТЕЦ. Російські війська атакували її керованою авіаційною бомбою.