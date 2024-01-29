Какой прогноз НБУ

Прогнозируется, что во второй половине года инфляция ускорится, а потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. Об этом заявил глава Национального Банка Украины Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также: Не будет помощи, не будет крепнуть гривна: будут ли Украине поступать западные средства

В макропрогнозе НБУ на 2024-2026 годы указано, что с середины года инфляция ускорится из-за истощения эффектов высоких прошлогодних урожаев.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины В ближайшие несколько месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%.

Дополнительно на цены будет давить:

дальнейшее восстановление потребительского спроса;

перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

Заметьте! Инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов.

Каков целевой диапазон инфляции

Пышный сообщил, что НБУ оставляет учетную ставку на уровне 15% именно ради того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 2024 года – была контролируемой и достигла своей цели уже в 2025 году. При этом, фактическая цель– инфляция на уровне 5, 1%.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины По состоянию на конец 2023 инфляция на уровне 5,1% – это фактически цель, которую НБУ, как институт который отвечает за монетарную политику, признал для себя как определенный инфляционный таргет. Но с начала войны мы отказались от инфляционного таргетирования и перешли в режим антикризисного управления.

Каков был уровень инфляции в 2023 году

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлилось до 5,1%.

Заметьте! Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

Также в НБУ добавили, что замедление базовой инфляции до 4,9% по итогам года свидетельствует о значимом влиянии последовательной монетарной политики НБУ, в частности: