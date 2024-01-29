Який прогноз НБУ

Прогнозується, що у другій половині року інфляція прискориться, а споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на – 8,6%. Про це заявив голова Національного Банку України Андрій Пишний у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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У макропрогнозі НБУ на 2024-2026 роки вказано, що з середини року інфляція пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України Упродовж найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6%.

Додатково на ціни тиснутиме:

подальше відновлення споживчого попиту;

перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

Зауважте! Інфляція залишатиметься помірною, у тому числі завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів.

Який цільовий діапазон інфляції

Пишний повідомив, що НБУ залишає облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може пришвидшитись протягом 2024 року – була контрольованою і досягла своєї цілі уже в 2025 році. При цьому, фактична ціль – інфляція на рівні 5,1%.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1% – це фактично ціль, яку НБУ, як інституція, яка відповідає за монетарну політику, визнав для себе як певний інфляційний таргет. Але з початку війни ми відмовилися від інфляційного таргетування і перейшли в режим антикризового управління.

Яким був рівень інфляції у 2023 році

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%.

Зауважте! Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Також в НБУ додали, що сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить про вагомий вплив послідовної монетарної політики НБУ, зокрема: