Какая ситуация сейчас на валютном рынке

Банкир Сергей Николайчук говорит, что для НБУ нынешние курсовые изменения были ожидаемы, передает 24 Канал. По его словам, в октябре и первой половине ноября на валютном рынке была стабильная ситуация. В этот момент доллар падал, а гривна наоборот укреплялась. Спрос со стороны бизнеса оставался минимальным.

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Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжал расти. Соответственно, реагируя на эту ситуацию мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время, согласно задекларированным принципам, мы начали позволять курсу гривни больше ослабляться.

Николайчук говорит, что девальвация – это ожидаемая тенденция, которая должна развиваться. НБУ контролирует ситуацию, чтобы не допустить значительных сомнений.

Мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответственно ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны. Мы сглаживаем эти колебания. В то же время позволяем курсу выступать определенным корректирующим механизмом для валютного рынка и для макроэкономических процессов,

– объясняет банкир

Изменится ли доллар в 2024 году

В следующем году нынешние тенденции, господствующие на финансовом рынке, продолжатся. НБУ и дальше будет регулировать валютный сектор благодаря своевременным интервенциям. Относительно того, каким будет курс, прогнозы отличаются.

В бюджете на следующий год доллар заложен на уровне 40,7 гривны в начале года и 42,1 – в конце. Нужно понимать, что это значение не является конечным. К примеру, в НБУ называют цифру 40,08 гривен за доллар.