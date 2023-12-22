Яка ситуація зараз на валютному ринку

Банкір Сергій Ніколайчук каже, що для НБУ теперішні курсові зміни були очікувані, передає 24 Канал. За його словами, у жовтні та першій половині листопада на валютному ринку була стабільна ситуація. У цей момент долар падав, а гривня навпаки зміцнювалась та укріплювалась. Попит з боку бізнесу залишався мінімальним.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Ситуація почала розвертатися з другої половини листопада, і у грудні чистий попит продовжував зростати. Відповідно реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Але водночас відповідно до задекларованих принципів ми почали дозволяти курсу гривні більше послаблюватися.

Ніколайчук каже, що девальвація це очікувана тенденція, яка мала розвиватися. НБУ контролює ситуацію, щоб не допустити значних коливань.

Ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватними до відповідно ситуації, і курс має коливатися в обидва боки. Ми згладжуємо ці коливання. Водночас дозволяємо курсу виступати певним корегуючим механізмом для валютного ринку і для макроекономічних процесів,

– пояснює банкір

Чи зміниться долар у 2024 році

У наступному році теперішні тенденції, які панують на фінансовому ринку, продовжаться. НБУ і надалі регулюватиме валютний сектор завдяки своєчасним інтервенціям. Щодо того яким буде курс, прогнози різняться.

У бюджеті на наступний рік долар закладено на рівні 40,7 гривні на початку року, та 42,1 – у кінці. Потрібно розуміти, що це значення не є кінцевим. До прикладу, у НБУ називають цифру 40,08 гривні за долар.