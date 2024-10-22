У кого вырастут пенсии
Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований предположила, что в зависимости от инфляции и динамики заработных плат в следующем году пенсии могут вырасти на 10 – 12%.
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Премьер-министр и министр социальной политики уверяют, что в тот бюджет, проект которого подан в Верховную Раду, уже заложены средства на индексацию пенсий. То есть индексация 1 марта будет, но пока трудно сказать, какой именно она будет в размерах,
– сказала она.
Точный процент повышения будет известен в начале 2025 года. Тогда будет уже известно состояние инфляции и динамики роста заработных плат, с которых уплачивается ЕСВ.
Если будет сохраняться такая хорошая динамика по зарплатам, вполне может быть индексация на 10 – 12%,
– добавила Ткаченко.
Напомним! В один из прошлых лет индексация пенсий в Украине достигла 19%. При том в прошлом году пенсия выросла всего на 6%.
Ученая объяснила, что кроме основной части выплат, существует много государственных программ с надбавками. Средства на эти выплаты должны поступать из государственного бюджета и сейчас покрываются поступлениями от партнеров.