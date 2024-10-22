У кого зростуть пенсії

Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень припустила, що залежно від інфляції та динаміки заробітних плат наступного року пенсії можуть зрости на 10 – 12%.

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Прем’єр-міністр і міністерка соціальної політики запевняють, що в той бюджет, проєкт якого поданий до Верховної Ради, вже закладені кошти на індексацію пенсій. Тобто індексація 1 березня буде, але поки що важко сказати, якою саме вона буде в розмірах,

– сказала вона.

Точний відсоток підвищення буде відомим на початку 2025 року. Тоді буде вже відомий стан інфляції та динаміки росту заробітних плат, з яких сплачується ЄСВ.

Якщо буде зберігатися така хороша динаміка по зарплатах, цілком може бути індексація на 10 – 12%,

– додала Ткаченко.

Нагадаємо! У один із минулих років індексація пенсій в Україні сягнула 19%. При тому минулоріч пенсія зросла всього на 6%.

Науковиця пояснила, що крім основної частини виплат, існує багато державних програм з надбавками. Кошти на ці виплати мають надходити з державного бюджету й наразі покриваються надходженнями від партнерів.