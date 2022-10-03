Ситуация на рынке газа

В ответ на меры по энергосбережению и высоким ценам, спрос на газ в Европе падает. В МЭА ожидают, что:

потребление газа в этом году сократится на 0,8%,

а в следующем году вырастет всего на 0,4%

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Рынки природного газа во всем мире обостряются с 2021 года, и ожидается, что глобальное потребление газа сократится на 0,8% в текущем году в результате рекордного сокращения на 10% в Европе и неизменного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

– отмечают в МЭА.

Потребление газа в Европе

За первые месяцы 2022 года потребление газа в Европе снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом с 2021 года. Это было обусловлено падением на 15% в промышленном секторе, поскольку предприятия сократили производство из-за резкого роста цен.

Напомним, что в ЕС предлагали ограничить цену на газ, а ряд стран, таких как Испания и Франция, призвали установить ценовое ограничение на оптовый газ.

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Энергетический кризис

Энергетический кризис перед началом отопительного сезона может усугубиться, если Москва наложит санкции на украинскую энергетическую компанию НАК "Нафтогаз". Напомним, что компания – это последний действующий маршрут поставок российского газа в Европу.

Также в этом году Европа пыталась восполнить дефицит российского трубопроводного газа частично в результате увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ). В МЭА прогнозируют, что импорт СПГ в Европу в этом году вырастет более чем на 60 миллиардов кубометров, или более чем вдвое больше, чем объем глобального экспорта СПГ.

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