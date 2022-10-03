Ситуація на ринку газу

У відповідь на заходи з енергозбереження та високі ціни, попит на газ у Європі падає. У МЕА очікують, що:

споживання газу цьогоріч скоротиться на 0,8%,

а у наступному році зросте лише на 0,4%

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Ринки природного газу в усьому світі загострюються з 2021 року, і очікується, що глобальне споживання газу скоротиться на 0,8% цього року внаслідок рекордного скорочення на 10% у Європі та незмінного попиту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,

– зазначають у МЕА.

Споживання газу в Європі

За перші місяці 2022 року споживання газу в Європі знизилось на 10% проти аналогічного періоду з 2021 рік. Це було зумовлено падінням на 15% у промисловому секторі, оскільки підприємства скоротили виробництво через різке зростання цін.

Нагадаємо, що у ЄС пропонували обмежити ціну на газ, а ряд країн, як от Іспанія та Франція, закликали встановити цінове обмеження на оптовий газ.

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Енергетична криза

Енергетична криза перед початком опалювального сезону може посилитись, якщо Москва накладе санкції на українську енергетичну компанію НАК "Нафтогаз". Нагадаємо, що компанія – це останній діючий маршрут поставок російського газу до Європі.

Також цьогоріч Європа намагалася заповнити дефіцит російського трубопровідного газу частково внаслідок збільшення імпорту зрідженого природного газу (СПГ). У МЕА прогнозують, що імпорт СПГ в Європу цього року зросте більш ніж на 60 мільярдів кубометрів, або більш ніж удвічі більше, ніж обсяг глобального експорту СПГ.

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