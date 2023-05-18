Ситуация на рынке труда в Украине: легче ли сейчас найти работу

После российского полномасштабного вторжения количество вакансий на рынке труда в Украине упало. В то же время возросла конкуренция. Впрочем, сейчас рынок восстановился более чем на 80%, и количество откликов на одну вакансию снизилось до менее 20.

Как рассказал 24 Каналу директор по коммуникации Work.ua Максим Пилипенко – это говорит о том, что сейчас найти работу уже легче.

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Ситуация улучшится: что сейчас на рынке труда в Украине

О постепенном восстановлении на украинском рынке труда говорится в отчетах НБУ. Там прогнозируют, что ситуация улучшится уже к концу этого года.

Итак, по данным сайта Work.ua, показатель новых вакансий вернулся почти до 80% от среднего в 2021 году, а количество резюме превышает средний уровень 2021 только на 10%.

Максим Пилипенко рассказывает, что апрель 2023 года украинский рынок труда закончил с показателем более 82 тысяч вакансий.

Максим Пилипенко Директор по коммуникации Work.ua Это фантастический результат роста. И рынок труда продолжает развиваться и показывать оптимистические тенденции.

Напоминаем, что уровень безработицы до начала полномасштабной войны составлял 10%. После начала боевых действий он подскочил до 30%, а сейчас откатился наполовину – до 15%.

Кстати, по данным инфляционного отчета, возобновление рынка труда произошло на фоне оживления экономической активности благодаря улучшению ситуации в энергетике и сезонной активизации деятельности.

Есть один существенный нюанс

Запад Украины и частично центр сейчас предлагают больше вакансий, чем было до начала войны. А вот восток, север и юг страны не возобновились даже до уровня начала 2022 года. Такая диспропорция объясняется тем, что в тех областях, которые опустошены войной, многие предприятия уничтожены или остановлены.

Например, лидером среди вакансий является Закарпатская область. Там их количество в полтора раза больше, чем было в начале февраля 2022 года. Следовательно, в Ужгороде на одну вакансию претендуют 1,5 резюме.

А вот в Харькове и Запорожье на одну вакансию приходится 3,5 искателя. В Херсонской, Харьковской и Сумской областях количество вакансий составляет менее 50 тысяч на 100 тысяч населения.

Какие самые востребованные вакансии

Валентина Гаврюшенко, эксперт по рынку труда, добавляет: согласно данным сайтов по поиску работы на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Это 7 220 новых вакансий, и самой востребованной является должность бармена (1 370 предложений). На втором месте – сфера обслуживания.

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и на рабочие специальности.

До сих пор нужны менеджеры продаж, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры. На производствах так же не хватает швей, слесарей и так далее.

Также всегда можно увидеть свежие вакансии в сфере розничной торговли и продаж

Эксперт добавляет, что согласно исследованию Work.ua, самые большие зарплаты (за исключением руководящих должностей и сферы IT) предлагают:

медиабайеру – 52 500 гривен;

водителю-международнику – 40 000 гривен;

бизнес-аналитику – 32 500 гривен;

арматурщику, рихтовщику, риелтору – 30 000 гривен.

Самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:

программист PHP – 55 000 гривен;

back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – 50 000 гривен;

javascript-программист - 44 500 гривен;

Повышение зарплаты не за горами

По прогнозам эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, зарплаты в Украине будут повышаться, однако не равномерно. Все потому, что у работодателей нет такой финансовой возможности.

В первую очередь хорошую надбавку получат те сотрудники, от чьей работы зависит функционирование предприятия. Все остальные могут либо остаться без нее, либо получить повышение на несколько процентов,

– добавляет Пашкина.

Согласно опросу, около 60% работодателей намерены поднять заработные платы своим работникам. Это касается критически важных для государства отраслей: медицины, энергетики, строительства, военно-промышленного комплекса, агропромышленного комплекса.

Что касается повышения, то планируется увеличить зарплату в среднем на 5% – 10%. То есть если вы получаете 20 тысяч гривен, то дополнительно можете рассчитывать еще на 1 – 2 тысячи гривен.

А 14% работодателей хотят повысить зарплату на 20%. В таком случае прибавится еще 4 тысячи гривен.

В то же время эксперты считают, что цифра находящихся за чертой бедности украинцев будет расти. Но в том случае, если финансовая помощь партнеров не будет вовремя поступать.

Любопытно! Всемирный банк в отчете показал, что в прошлом году количество находящихся за чертой бедности украинцев выросло. Число увеличилось с 5,5% до 24,2%, а это значит, что еще 7,1 миллиона украинцев обеднели.

Профессии будущего

Всем известный уже ChatGPT поделился профессиями, которые станут наиболее перспективными в будущем: