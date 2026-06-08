ЕС может ввести новые санкции против двух стран

Европейский Союз впервые введет санкции в отношении судоходства против Ирана. Также возможны новые ограничения против России. Это стало известно после неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре.

Против кого ЕС может ввести санкции

Подобные заявления прозвучали от вице-президента ЕС Кайи Каллас.

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Она сообщила, что Европейский Союз впервые введет санкции в отношении судоходства против Ирана. В частности, Каллас добавила, что Евросоюзу не нужна эскалация. Но новые меры против Тегерана имеют целью защиту морской безопасности и сдерживания России от финансирования войны.

Также Кая Каллас прокомментировала поставки Ирландией алюминия в Россию. Кроме того, она не исключила возможность введения новых ограничений.

Если некоторые из нас все еще получают выгоду от торговли с Россией, это фактически облегчает ей финансирование войны. А войны заканчиваются тогда, когда у агрессоров заканчиваются деньги,

– заявила Кая Каллас.

Интересно! Вице-президент ЕС отметила еще и парламентские выборы в Армении. Каллас сказала, что несмотря на сильное давление со стороны россиян, народ страны выбрал европейское будущее. Поэтому ЕС готов максимально помочь стране в вопросе реформирования.

Что еще известно о санкциях

В частности, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана санкции против Ирана в начале июня. "Удар" нанесли по лицам и компаниям, которые помогают Тегерану обходить предыдущие западные ограничения.

Например, новые ограничения коснулись крупных криптобирж, которые оказывают значительную поддержку иранскому режиму. Одна из них – Nobitex – крупнейшая криптобиржа Ирана.

Относительно санкций против России: ожидается, что новый пакет утвердят в июле. Евросоюз должен успеть до 15 числа, ведь именно 15 июля состоится "дедлайн" обновления ценового потолка на российскую нефть.

Ранее Венгрия блокировала некоторые фамилии в пакетах санкций. Поэтому их приходилось "вычеркивать". Теперь всех могут вернуть и проголосовать в этом пакете санкций, о чем сообщил эксперт Олег Саакян.