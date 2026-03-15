Украина ввела новые санкции: под ограничения попала не только Россия
- Украина ввела санкции против России и Ирана – против физических и юридических лиц, связанных с производством вооружения.
- Санкции также касаются иранских инструкторов и 10 российских паралимпийцев, которые принимали участие в военных действиях против Украины.
Украина ввела новые санкции против российских и иранских компаний. Речь идет о тех предприятиях, которые обслуживают ВПК Кремля.
Против кого Украина ввела санкции?
Также Киев ввел ограничения против паралимпийцев, которые участвовали в войне против Украины, о чем говорится в указах президента №244 и №243.
В санкционный пакет по ВПК вошли:
- 130 физических лиц;
- 48 юридических лиц.
В частности среди них есть компании, которые причастны к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета". На сайте ОП объяснили, что именно их используют в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и тому подобное.
Обратите внимание! Санкции касаются и тех компаний, которые привлечены к производству ракетного комплекса "Орешник".
Также в новом санкционном списке есть компании и граждане другой страны – Ирана – которые причастны к изготовлению дронов и ракет, которые применяют не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против.
Эти юридические и физические лица помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "шахедов" в России,
– объяснили на сайте ОП.
Кроме того, санкции были применены еще и к иранским инструкторам – они готовили российских операторов дронов, которые атаковали украинские города и энергетические объекты.
Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что российский и иранский ВПК давно взаимосвязаны. А новыми санкциями Украина демонстрирует ключевых участников, которые вовлечены в производство средств поражения.
Мир должен делать значительно больше, чтобы разрывать эти цепи поставки, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций,
– подчеркнул Власюк.
Важно! Ограничения касаются также и 10 российских паралимпийцев, которые воевали против Украины на стороне России. Отмечается, что они не только распространяют российскую пропаганду, но и используют спортивные мероприятия для отбеливания российских преступлений и оккупации.
Что еще следует знать о санкциях?
- Напомним, что Евросоюз продлил санкции против России. Ограничения будут действовать еще 6 месяцев – до 15 сентября 2026 года. Списки применены против около 2 600 физических и юридических лиц.
- В то же время Дональд Трамп назвал условия, при которой он вернет санкции против нефти России. Он заявил, что ограничения будут восстановлены, как только "закончится кризис".