Зависимость Европы

На мировом рынке атомного проектирования Россия занимает первое место. Страна активно проводит научно-исследовательскую работу и деятельность по расширению своего зарубежного присутствия.

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Обратите внимание, что портфель зарубежных проектов по состоянию на конец 2022 года содержит 34 энергоблока в 11 странах. Даже после того, как Россия приступила к вторжению в Украину. Это качественно иллюстрирует прошлогоднее исследование DiXi Group. Кроме того, согласно данным самого "Росатома", финансовая оценка заказов на ближайшие 10 лет составляет 130 – 140 миллиардов долларов.

Например, страны Евросоюза, которые имеют значительную зависимость по действующим контрактам в ядерной отрасли:

Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Испания и Финляндия – из-за поставок ядерного топлива или обогащенного урана для его производства;

АЭС "Пакш-2" в Венгрии – из-за строительства новых атомных энергоблоков.

Исследование Nature Energy демонстрирует, что в список стран с высоким уровнем зависимости попали две европейские страны: Венгрия и Испания. А в топе наиболее зависимых государств – Индия, Китай, Египет, Иран, Беларусь и Турция.

"Росатом" и российский военный комплекс

Известно, что некоторые организации, входящие в структуру госкорпорации "Росатом", тесно связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Следовательно, они привлечены к разработке, испытаниям и производству ядерных боеприпасов страны, капитальных ремонтов, модернизации и расширения гражданского флота ледоколов и подлодок страны-агрессора с атомными двигателями.

И даже после этого страна-агрессор до сих пор имеет членство в международных организациях — она входит в состав Совета управляющих МАГАТЭ, который является одним из двух руководящих органов агентства и имеет полномочия рассмотрения финансовых ведомостей.

Важно, что избегание санкционных ограничений позволяет России до сих пор вести активную деятельность на международном уровне.

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Что нужно сделать, чтобы уменьшить влияние страны-агрессора

В DiXi Group предложили подход, имеющий целью ограничить влияние России на мировую ядерную энергетику:

Это прежде всего персональные санкции и ограничения на отдельные структуры "Росатома": поэтапное усиление давления и введение санкций зависит, связаны ли конкретные компании и организации с эксплуатацией действующих АЭС за пределами страны-агрессора, участвуют или сотрудничают с оборонным сектором, имеют ли потенциальные возможности импорта товаров для последующего их перенаправления в оборонный сектор. Такая категоризация должна включать в себя ряд этих и других критериев.

Дополнение REPowerEU поэтапным планом действий по уменьшению зависимости от корпорации "Росатом" на уровне ЕС с определением конкретных сроков отказа от российских услуг, сырья или оборудования при эксплуатации АЭС с последующим запрещением сотрудничества с российскими компаниями.

Блокировка проектов "Росатома" за рубежом с целью недопущения распространения влияния страны-агрессора. Для этого в первую очередь необходимо ввести открытость перечня контрагентов (особенно западных компаний) по действующим контрактам "Росатома", связанным с эксплуатацией и обслуживанием АЭС, научно-исследовательскими проектами, утилизацией отработанного ядерного топлива, поставками урана, услугами по его обогащению и прочее.

К слову, необходимо усиление экспортного контроля на уровне еще и каждой страны, расширение перечня товаров двойного назначения, которые запрещено экспортировать в Россию, а также создание общеевропейского органа для контроля выполнения этой части санкционного механизма.