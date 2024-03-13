Кто должен пройти поверку счетчиков

Все граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру. Сделать это надо в течение 3 месяцев после завершения отопительного сезона.

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Поверка помогает сэкономить на ЖКУ, так как постановление предусматривает начисление оплаты по нормам потребления в случае отказа от процедуры.

Обратите внимание! Поверку счетчика не нужно проходить гражданам, проживающих на временно оккупированных территориях. Для них действует отсрочка на время действия военного положения и еще 3 месяца после него. К слову те, кто живет в зоне боевых действий, могут не делать поверку еще 6 месяцев после завершения военного положения.

Как проходит поверка

Процедура поверки может длиться до 5 дней – специалисты должны прийти, снять и заверить устройство. Далее устройство пломбируют и составляется соответствующий акт. Один экземпляр должны дать потребителю.

Заметьте! Монтаж и демонтаж счетчика должны состояться в присутствии потребителя.

К слову, за поверку счетчиков газа и электроэнергии платить не нужно. Однако за счетчики воды, все же придется дать деньги, ведь тариф не предусматривает такой процедуры. Исключением являются ситуации, когда владельцы многоквартирного дома не подписали индивидуальные договоры и платят за абонентское обслуживание.