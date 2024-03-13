Хто має пройти повірку лічильників

Усі громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають пройти цю процедуру. Зробити це треба протягом 3 місяців після завершення опалювального сезону.

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Повірка допомагає зекономити на ЖКП, так як постанова передбачає нарахування оплати за нормами споживання у разі відмови від процедури.

Зверніть увагу! Повірку лічильника не потрібно проходити громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них діє відстрочка на час дії воєнного стану та ще 3 місяці після нього. До слова ті, хто живе у зоні бойових дій, можуть не робити повірку ще 6 місяців після завершення воєнного стану.

Як проходить повірка

Процедура повірки може тривати до 5 днів – спеціалісти повинні прийти, зняти та завірити пристрій. Далі пристрій пломбують і складається відповідний акт. Один екземпляр мають дати споживачеві.

Зауважте! Монтаж та демонтаж лічильника повинні відбутися у присутності споживача.

До слова, за повірку лічильників газу та електроенергії платити не потрібно. Проте за лічильники води, все ж доведеться дати гроші, адже тариф не передбачає такої процедури. Вийнятком є ситуації, коли власники багатоквартирного будинку не підписали індивідуальні договори та платять за абонентське обслуговування.