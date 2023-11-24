Как повлияет распродажа на курс валют

Тарас Лесовой считает, что "черная пятница" – это достаточно условный повод для того, чтобы как-то сдвинулись курсовые отметки, сообщает 24 Канал. Следует понимать, что глобальным трендом является привязка наличного рынка к межбанку, именно там определяется "судьба" наличного курса на текущий день.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, определенный избыток валюты на Рождество и Новый год вполне возможен, ведь граждане будут делать закупки (еда, подарки и т.п.). В какой-то степени некая часть валюты будет обменена, что может несколько изменить курсовые показатели на наличном рынке – предложение может незначительно вырасти в среднем на 5 – 10%. А это позволяет предположить, что на рынке будет наблюдаться ситуативное сокращение разницы между курсами межбанка и наличном рынке до 1 – 0,7%.

Лесовой отмечает, что фактор влияния на курс скорее сезонный и он пройдет после праздников. Ожидаемая распродажа не станет поводом даже к ситуативным изменениям на рынке валюты.

Понимаем, что большинству граждан явно не будет дела до распродаж. Продолжается война, у каждой семьи есть более неотложные потребности, чем чрезмерно тратить средства, даже если ценники "не врут" и скидки настоящие,

– подчеркивает Лесовой.

Банкир отмечает, что "черная пятница", а в некоторых сетях "неделя черных пятниц", не нуждаются в значительных маркетинговых расходах. И этот фактор также оказывает сильное влияние на курсовую стабильность.