Як вплине розпродаж на курс валют

Тарас Лєсовий вважає, що "чорна п’ятниця" – це достатньо умовний привід для того, щоб якось зрушилися курсові позначки, повідомляє 24 Канал. Потрібно розуміти, що глобальним трендом є прив’язка готівкового ринку до міжбанку, саме там визначається "доля" готівкового курсу на поточний день.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно, що певний надлишок валюти на Різдво та Новий рік цілком можливий, адже громадяни робитимуть закупи (їжа, подарунки тощо). До певної міри якась частина валюти буде обміняна, що може трохи змінити курсові показники на готівковому ринку – пропозиція може несуттєво зрости, загалом на 5 – 10%. А це дає підстави припустити, що на ринку спостерігатиметься ситуативне скорочення різниці між курсами міжбанку та готівковому ринку до 1 – 0,7%.

Лєсовий наголошує, що фактор впливу на курс є радше сезонним і він мине після свят. Очікуваний розпродаж не буде приводом навіть до ситуативних змін на ринку валюти.

Розуміємо, що більшості громадян явно не буде діла до розпродажів. Триває війна, у кожної родини є більш нагальні потреби, ніж надмірно витрачати кошти, навіть якщо цінники "не брешуть" і знижки справжні.

– наголошує Лєсовий

Банкір відзначає, що "чорна п’ятниця", а у деяких мережах "тиждень чорних п’ятниць", не потребують значних маркетингових витрат. І цей фактор також сильно впливає на курсову стабільність.