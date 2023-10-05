Доллар подорожает

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий на своей странице в фейсбуке спрогнозировал, что в следующем году, вероятно, доллар подорожает. Он добавляет, что на этом вопросе сходятся все сторонники и противники новой политики НБУ. И даже те, кто политикой не интересуется.

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Алексей Паращий Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Главный вопрос – насколько сильно доллар подорожает. Очевидно, ни одна модель (кроме моделей, основанных на искусственном интеллекте или на анализе изменений расположения планет Солнечной системы) не даст точной цифры, потому что все зависит исключительно от воли НБУ.

Эксперт объясняет, что девальвация гривни не будет скачкообразной, например, как это было в июле 2022 года, или в марте и ноябре 2014 года.

Следовательно, все будет происходить плавно, ведь тогда основной причиной девальвации была неспособность Нацбанка держать фиксированный курс из-за истощения его золотовалютных резервов.

Какие сценарии существуют

Паращей говорит, что не исключает того, что доллар может даже не подорожать в 2024 году. Впрочем, это возможно только при условии, когда наладятся морские каналы экспорта.

Хотя такой вариант "базовым" я бы не называл. Ну, что-то там ближе к 38 гривне за доллар выглядит более "логичным",

– добавляет он.

Любопытно! Минфин заложил курс на следующий год на уровне более 41 гривны за доллар. Следовательно, возникает вопрос, что ведомство будет делать в таком случае, когда доллар не достигнет прогнозируемого уровня.

Алексей отмечает, что Минфину придется активнее занимать в валюте на внутреннем рынке. Таким образом, удастся немного сэкономить на обслуживании государственного долга и нареканий относительно медленной девальвации будет меньше.