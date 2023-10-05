Долар подорожчає

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій на своїй сторінці у фейсбук спрогнозував, що наступного року, ймовірно, долар подорожчає. Він додає, що на цьому питанні сходяться усі прихильники та противники нової політики НБУ. І навіть ті, хто політикою не цікавиться.

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Олексій Паращій Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Головне питання – наскільки сильно долар подорожчає. Очевидно, жодна модель (окрім моделей, заснованих на штучному інтелекті, або на аналізі змін розташування планет Сонячної системи) не дасть точної цифри, бо все залежить виключно від волі НБУ.

Експерт пояснює, що девальвація гривні не буде стрибкоподібною, наприклад як це було у липні 2022 року, чи у березні та у листопаді 2014 року.

Відтак все відбуватиметься плавно, адже тоді основною причиною девальвації була неспроможність Нацбанку тримати фіксований курс через виснаження його золотовалютних резервів.

Які сценарії існують

Паращій каже, що не виключає того, що долар може навіть не подорожчати у 2024 році. Втім це можливо лише за умови, коли налагодяться морські канали експорту.

Хоча такий варіант "базовим" я б не називав. Ну, щось там ближче до 38 гривні за долар виглядає "логічнішим",

– додає він.

Цікаво! Мінфін заклав курс на наступний рік на рівні понад 41 гривня за долар. Відтак виникає питання, що відомство буде робити у такому випадку, коли долар не сягне прогнозованого рівня.

Пан Олексій зауважує, що Мінфіну доведеться активніше позичати у валюті на внутрішньому ринку. Таким чином вдасться трішки заощадити на обслуговуванні державного боргу й нарікань щодо повільної девальвації буде менше.