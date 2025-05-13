Как вырос объем гривневых средств

С начала года объем гривневых средств населения на счетах в банках в соответствии с оперативными данными вырос на 3,8%, на счетах юридических лиц – на 0,6%, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В то же время на начало мая этот объем в банках превышал 1,9 триллиона гривен. Это вдвое больше чем до полномасштабного вторжения.

Банки и дальше со значительным запасом обеспечивают нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, имея достаточный объем высококачественных ликвидных активов,

– сообщают в НБУ.

Регулятор добавляет, что в этом году повторяется тенденция довоенных часов, то есть когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего.

Впрочем из-за сокращения это быстро компенсируется и не имеет существенного влияния на состояние ликвидности банковской системы.