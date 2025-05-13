Як зріс обсяг гривневих коштів

З початку року обсяг гривневих кошів населення на рахунках у банках відповідно до оперативних даних зріс на 3,8%, на рахунках юридичних осіб – на 0,6%, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Водночас на початок травня цей обсяг у банках перевищував 1,9 трильйона гривень. Це вдвічі більше аніж до повномасштабного вторгнення.

Банки і далі зі значним запасом забезпечують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, маючи достатній обсяг високоякісних ліквідних активів,

– повідомляють в НБУ.

Регулятор додає, що цьогоріч повторюється тенденція довоєнних годин, тобто коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного.

Втім через скорочення це швидко компенсується та не має суттєвого впливу на стан ліквідності банківської системи.