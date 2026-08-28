Как рассчитываются экономические потери от простоя

Один день непрерывных воздушных тревог наносит экономике Киева ущерб из-за простоя на сумму от 7 до 14 миллионов долларов без учета прямых попаданий, рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Если подобная интенсивность вражеских атак продлится в течение недели, совокупные потери города могут вырасти до 50–110 миллионов долларов. Эти расчеты эксперт основывает на анализе остановки транспортной логистики, большого ритейла, строительства и производственных процессов в столице.

Годовой ВВП Киева составляет около 50 миллиардов долларов, что равно почти 25% от общего ВВП Украины. В эту цифру также включены финансовые потоки, инвестиции, государственные служащие высшего звена и зарегистрированный бизнес, физически расположенный в других регионах, поэтому реальный объем, генерируемый местным предпринимательством, меньше. Для консервативной оценки убытков от тревог берется потеря 5% добавленной стоимости, что при 250 рабочих днях в году дает ориентировочно 10 миллионов долларов в сутки, а с учетом возможных отклонений – от 7 до 14 миллионов долларов, подсчитал Шевчишин.

При условии продолжительности воздушных атак в течение всей недели убытки будут расти нелинейно и достигнут 50–110 миллионов долларов из-за нарастающего эффекта в рабочие дни. Оценка касается именно масштабных затяжных тревог, таких как 27 августа, когда 13 тревог длились в общей сложности 14 часов 46 минут и перекрыли около 60% рабочего времени, отмечает Андрей Шевчишин.

Кто продолжает работать, а кто несет наибольшие убытки

Государственные органы власти, медицинские учреждения, ЦПАУ и образовательные учреждения во время простоя не снижают показатель ВВП, поскольку зарплата госслужащих выплачивается независимо от остановки работы. Мелкий бизнес в основном продолжает функционировать, тогда как большие торговые сети вынуждены закрываться. Объекты критической инфраструктуры работают бесперебойно с соблюдением мер безопасности для работников, следует из расчетов аналитика.

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Транспортная отрасль во время тревог приостанавливает железнодорожное сообщение и работу больших логистических центров, а в метрополитене полноценно функционирует только синяя линия. Строительные площадки вынуждены полностью приостанавливать работы, что влечет за собой дополнительные расходы на испорченный цемент и выплату за простоя рабочим. Общие потери компаний обусловлены отсутствием продаж, остановкой производства, невыполнением логистических обязательств, порчей товаров и штрафными санкциями за расторжение контрактов, отмечает аналитик.

Последствия ракетных ударов по складской инфраструктуре

Прямые и косвенные потери от ракетных ударов имеют значительно больший масштаб, чем убытки от простоев во время тревог. Разрушение складов запускает цепную реакцию: ритейлеры остаются без товара и дохода, логисты – без заказов, а производители – без сбыта. Это приводит к росту проблемных кредитов в банках, вынужденным отпускам и увольнениям сотрудников. В частности, в СМИ появилась информация о выходе "Эпицентра" из Одессы после поражения двух ТЦ 24 августа, а также об изменениях в штате компаний MAUDAU и Rozetka из-за ракетных ударов, напоминает Андрей Шевчишин.

В Киевской области уничтожено около 400 000 квадратных метров коммерческих складских площадей. Из них от 80 до 100 тысяч квадратных метров приходилось на дефицитные холодильные склады для свежих продуктов питания. Из-за этого свободный резерв уцелевших качественных складских помещений в регионе сократился всего до 2,5%, свидетельствуют данные профильных аналитиков и RAU.

К слову, враг поразил склад, где находились книги Readeat Book.ua и ряда издательств. Отправки заказов сегодня ожидать не стоит.