Какие выплаты имеют украинцы сейчас

По состоянию на 1 июля этого года, средняя пенсия в Украине составляет 5 816,62 гривны. Для лиц, которые продолжают работать этот показатель достиг 6 216,20 гривны.

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Большинство украинцев – 26,14%, при этом, получают выплаты менее чем 3 тысячи гривен. Пенсии остальных лиц таковы:

17,32% украинцев имеют пенсионные выплаты в размере от 3 001 до 4 000 гривен;

18,59% граждан получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен;

25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен;

12,48% – более 10 тысяч гривен.

Обратите внимание! Большинство украинцев получают пенсию по возрасту – 72,92%. Также значительная часть людей имеют выплаты по инвалидности, из-за потери кормильца и по выслуге лет.