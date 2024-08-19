Які виплати мають українці зараз

Станом на 1 липня цього року, середня пенсія в Україні складає 5 816,62 гривні. Для осіб, які продовжують працювати цей показник сягнув 6 216,20 гривні.

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Більшість українців – 26,14%, при цьому, отримують виплати менш ніж 3 тисячі гривень. Пенсії інших осіб такі:

17,32% українців мають пенсійні виплати у розмірі від 3 001 до 4 000 гривень;

18,59% громадян отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень;

25,47% – від 5 001 до 10 000 гривень;

12,48% – більш як 10 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Більшість українців отримують пенсію за віком – 72,92%. Також значна частина людей мають виплати по інвалідності, через втрату годувальника та за вислугою років.