Что известно о ситуации с ураном в МАГАТЭ?

Агентство давно считает вероятно недекларированным ядерным реактором, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В частности правительство тогда еще при власти Башара Асада заявляло, что объект в Дейр-эз-Зоре, где располагалось здание, был обычной военной базой. МАГАТЭ еще в 2011 году пришло к выводу, что это здание "очень вероятно" было реактором, построенным тайно и который Дамаск должен был задекларировать.

Агентство с тех пор пытается прийти к окончательному выводу. И в рамках новой инициативы в прошлом году оно смогло взять образцы почвы на трех неназванных объектах, "которые якобы были функционально связаны" с Дейр-эз-Зором. Об этом говорится в конфиденциальном докладе.

В образцах, взятых на одном из трех объектов, было обнаружено значительное количество частиц природного урана. Анализ этих частиц показал, что уран имеет антропогенное происхождение, то есть был получен в результате химической обработки.

Термин "природный" означает, что уран не был обогащен. В отчете не сделаны выводы относительно значения найденных следов,

– объяснили в материале.

Заметьте! В частности в документе отметили, что действующая сирийская власть заявила, что не имеет информации, которая могла бы объяснить наличие таких частиц урана.

При этом добавляется, что исламистское правительство предоставило МАГАТЭ доступ к соответствующему объекту снова. Это произошло в июне этого года для повторного отбора образцов.

В том же месяце была организована встреча между главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Во время этой встречи Гросси попросил помощи Сирии в возвращении в сам Дейр-эз-Зор "в ближайшие месяцы для дальнейшего анализа, доступа к соответствующей документации и общения с теми, кто был вовлечён в прошлую ядерную деятельность Сирии".

Важно! В отчете отмечается, что МАГАТЭ все еще планирует посетить Дейр-эз-Зор и оценит результаты анализа образцов, отобранных на другом объекте. После завершения этого процесса и оценки результатов появится возможность уточнить и решить вопрос о гарантиях, связанных с прошлой ядерной деятельностью Сирии, и закрыть это дело.

