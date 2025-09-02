Що відомо про ситуацію з ураном в МАГАТЕ?

Агентство давно вважає ймовірно недекларованим ядерним реактором, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зокрема уряд тоді ще при владі Башара Асада заявляв, що об’єкт у Дейр-ез-Зорі, де розташовувалася будівля, був звичайною військовою базою. МАГАТЕ ще у 2011 році дійшло висновку, що ця будівля "дуже ймовірно" була реактором, побудованим таємно і який Дамаск мав задекларувати.

Агентство з того часу намагається дійти остаточного висновку. І в межах нової ініціативи торік воно змогло взяти зразки ґрунту на трьох неназваних об’єктах, "які нібито були функціонально пов’язані" з Дейр-ез-Зоромю. Про це йдеться у конфіденційній доповіді.

У зразках, взятих на одному з трьох об’єктів, було виявлено значну кількість частинок природного урану. Аналіз цих частинок показав, що уран має антропогенне походження, тобто був отриманий у результаті хімічної обробки.

Термін "природний" означає, що уран не був збагачений. У звіті не зроблено висновків щодо значення знайдених слідів,

– пояснили у матеріалі.

Зауважте! Зокрема у документі наголосили, що чинна сирійська влада заявила, що не має інформації, яка могла б пояснити наявність таких частинок урану.

При цьому додається, що ісламістський уряд надав МАГАТЕ доступ до відповідного об’єкта знову. Це відбулося червні цього року для повторного відбору зразків.

Того ж місяця була організнова зустріч між головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Під час цієї зустрічі Гроссі попросив допомоги Сирії у поверненні до самого Дейр-ез-Зору "в найближчі місяці для подальшого аналізу, доступу до відповідної документації та спілкування з тими, хто був залучений до минулої ядерної діяльності Сирії".

Важливо! У звіті зазначається, що МАГАТЕ все ще планує відвідати Дейр-ез-Зор і оцінить результати аналізу зразків, відібраних на іншому об’єкті. Після завершення цього процесу та оцінки результатів з’явиться можливість уточнити й розв'язувати питання щодо гарантій, пов’язаних із минулою ядерною діяльністю Сирії, і закрити цю справу.

