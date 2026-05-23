Кому государство назначит социальную помощь

Социальная помощь для людей пенсионного возраста в Украине фактически стала "резервной" формой поддержки для тех, кто не смог накопить достаточный страховой стаж для выхода на пенсию. В 2026 году право на пенсию в 60 лет имеют только украинцы с не менее 32 годами стажа.

В то же время часть людей из-за неофициальной работы, длительной безработицы или трудовой миграции не соответствует этому требованию. Именно для таких случаев государство предусмотрело отдельную социальную помощь.

Обратите внимание! Она назначается людям, которые достигли 60 лет, имеют не менее 15 лет страхового стажа, но не могут оформить полноценную пенсию.

Кто может получить социальные выплаты

Социальная помощь доступна украинцам, которые:

достигли пенсионного возраста;

не имеют необходимого стажа для пенсии;

не получают других пенсионных выплат;

находятся в сложном материальном положении.

Фактически государство проверяет не только стаж, но и финансовое состояние человека, объясняет "Дія". Именно поэтому помощь назначают преимущественно тем, кто действительно не имеет достаточных доходов для самостоятельного обеспечения.

Важно! В то же время само отсутствие права на пенсию еще не гарантирует автоматического назначения социальной помощи. Органы соцзащиты дополнительно проверяют доходы семьи, имущественное положение, материально-бытовые условия и наличие других источников дохода, поэтому часть людей может получить отказ даже при недостаточном страховом стаже.

Почему проблема недостатка стажа становится массовой

В последние годы требования к страховому стажу постепенно растут. Это часть пенсионной реформы, направленной на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд. Впрочем, на практике это создало другую проблему: все больше украинцев перед пенсией обнаруживают, что не имеют необходимого количества официального стажа.

Чаще всего причина в:

работе без официального оформления;

зарплатах "в конвертах";

перерывах в трудовой деятельности;

работе за границей без уплаты взносов в Украине;

последствиях экономических кризисов и войны.

В результате часть людей после 60 лет вынуждена обращаться именно за социальной помощью, а не за пенсией.

Как определяют размер помощи

Сумму выплат рассчитывают индивидуально. Она зависит от среднего дохода семьи за последние шесть месяцев.

Помощь определяют как разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи. В то же время максимальный размер выплат ограничен и составляет не более 3 028 гривен.

Как оформить социальную помощь

Для оформления социальной помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и подать пакет документов. Среди основных есть заявление, паспорт, идентификационный код, справка о страховом стаже из Пенсионного фонда, декларация о доходах и документы о составе семьи и месте жительства.

После подачи документов органы социальной защиты проверяют материальное положение человека и принимают решение о назначении помощи или отказе в выплатах. Сделать это должны в течение 10 дней после обращения.

