Кому держава призначить соціальну допомогу

Соціальна допомога для людей пенсійного віку в Україні фактично стала "резервною" формою підтримки для тих, хто не зміг накопичити достатній страховий стаж для виходу на пенсію. У 2026 році право на пенсію у 60 років мають лише українці з щонайменше 32 роками стажу.

Водночас частина людей через неофіційну роботу, тривале безробіття або трудову міграцію не відповідає цій вимозі. Саме для таких випадків держава передбачила окрему соціальну допомогу.

Зверніть увагу! Вона призначається людям, які досягли 60 років, мають щонайменше 15 років страхового стажу, але не можуть оформити повноцінну пенсію.

Хто може отримати соціальні виплати

Соціальна допомога доступна українцям, які:

досягли пенсійного віку;

не мають необхідного стажу для пенсії;

не отримують інших пенсійних виплат;

перебувають у складному матеріальному становищі.

Фактично держава перевіряє не лише стаж, а й фінансовий стан людини, пояснює "Дія". Саме тому допомогу призначають переважно тим, хто справді не має достатніх доходів для самостійного забезпечення.

Важливо! Водночас сама відсутність права на пенсію ще не гарантує автоматичного призначення соціальної допомоги. Органи соцзахисту додатково перевіряють доходи сім'ї, майновий стан, матеріально-побутові умови та наявність інших джерел прибутку, тому частина людей може отримати відмову навіть за недостатнього страхового стажу.

Чому проблема нестачі стажу стає масовою

Останніми роками вимоги до страхового стажу поступово зростають. Це частина пенсійної реформи, спрямованої на зменшення навантаження на Пенсійний фонд. Втім, на практиці це створило іншу проблему: дедалі більше українців перед пенсією виявляють, що не мають необхідної кількості офіційного стажу.

Найчастіше причина у:

роботі без офіційного оформлення;

зарплатах "у конвертах";

перервах у трудовій діяльності;

роботі за кордоном без сплати внесків в Україні;

наслідках економічних криз та війни.

У результаті частина людей після 60 років змушена звертатися саме за соціальною допомогою, а не за пенсією.

Як визначають розмір допомоги

Суму виплат розраховують індивідуально. Вона залежить від середнього доходу сім'ї за останні шість місяців.

Допомогу визначають як різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім'ї. Водночас максимальний розмір виплат обмежений та становить не більше 3 028 гривень.

Як оформити соціальну допомогу

Для оформлення соціальної допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання та подати пакет документів. Серед основних є заява, паспорт, ідентифікаційний код, довідка про страховий стаж із Пенсійного фонду, декларація про доходи та документи про склад сім'ї й місце проживання.

Після подання документів органи соціального захисту перевіряють матеріальний стан людини та ухвалюють рішення про призначення допомоги або відмову у виплатах. Зробити це мають протягом 10 днів після звернення.

Чи є доплата для пенсіонерів