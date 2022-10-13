Будут ли специальные выплаты для украинцев этой зимой

Как рассказал 24 каналу Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, пока нет данных о дополнительных выплатах пенсионерам и переселенцам этого отопительного сезона.

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Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Думаю, все возможные выплаты будут производиться в рамках уже существующей помощи.

К счастью, правительство пока не будет повышать тарифы на газ, воду и электричество. Если все же все изменится, и цены резко возрастут, то и резко увеличится количество неплатежей. В Украине по статистике около 50% неплатежей за коммунальные услуги.

Напоминаем, украинцы, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного вторжения, получают помощь от государства:

в размере 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

в размере 2 тысяч гривен на каждое другое лицо старше 18 лет.

Кроме этого, потерявшие работу ВПЛ могут оформиться безработным упрощенной процедурой в Центре занятости. Благодаря этому можно получить пособие по безработице: первые 90 календарных дней пособие выплачивается в полном размере; в течение следующих 90 календарных дней – 80% от назначенного размера пособия по безработице; в дальнейшем – 70% от назначенного размера.

По оценкам Международной организации труда более 5 миллионов украинцев потеряли работу, и только полмиллиона зарегистрировались как безработные,

– добавляет собеседник.

Обратит внимание, что в финансовой помощи в отопительный сезон все же нуждаются пенсионеры, особенно из сельской местности. Им нужно закупить дрова, или уголь, для того, чтобы в случае перебоев с электроснабжением или газоснабжением, иметь возможность получать тепло в доме.

Единственный выход – оформить субсидию

По словам эксперта, правила оформления те же, что и были раньше.

Интересно, что те, кто уже имел оформленную субсидию к полномасштабному вторжению России, на этот отопительный сезон и дальше остаются с ней. А те, кто только сейчас будет оформлять, должны обращаться уже не в ЦНАП или в управления соцзащиты, а в Пенсионный фонд, который будет заниматься начислением льгот,

– добавляет Андрей Павловский.

Важно в Минсоцполитики заявили, что украинцы за пределами государства не могут претендовать на оформление субсидий. Однако пенсии и пособие по инвалидности сохраняется.

Пенсионный фонд Украины уже получил более 630 миллионов гривен на выплату льгот и субсидий. Таким образом, стартовал первый этап передачи функций от органов социальной защиты в органы ПФУ.

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Как оформить субсидию по новым правилам

Гражданам, которые уже получают жилищную субсидию, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или органы Пенсионного фонда Украины. Жилищная субсидия будет приходить по-прежнему либо на банковский счет, либо через почтовое отделение.

Граждане, которые не могут самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги и еще не успели обратиться за назначением жилищной субсидии, могут это сделать в любое время, и даже в течение отопительного сезона.

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

почтой в орган социальной защиты населения по месту жительства – до 30 ноября 2022 года;

личным визитом в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или должностных лиц центра предоставления административных услуг или в электронной форме через Портал Действие - в независимости от месяца обращения;

почтой или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионный фонд Украины по вопросу назначения жилищной субсидии можно обращаться с 1 декабря 2022 в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

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