Чи будуть спеціальні виплати для українців цієї зими

Як розповів 24 каналу Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, поки що немає даних щодо додаткових виплат пенсіонерам та переселенцям цього опалювального сезону.

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Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Гадаю, усі можливі виплати будуть здійснювати в рамках вже існуючої допомоги.

На щастя, уряд поки не буде підвищувати тарифи на газ, воду та електрику. Якщо ж усе таки все зміниться, і ціни різко зростуть, то й різко збільшиться кількість неплатежів. В Україні, за статистикою, близько 50% неплатежів за комунальні послуги.

Нагадуємо, українці, які вимушено залишили місце постійного проживання через повномасштабне вторгнення, отримують допомогу від держави:

у розмірі 3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю;

у розмірі 2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років.

Крім цього, ВПО, що втратили роботу, можуть оформитися безробітним спрощеною процедурою у Центрі зайнятості. Завдяки цьому можна отримати допомогу по безробіттю: перші 90 календарних днів допомога виплачується у повному розмірі; протягом наступних 90 календарних днів – 80% від призначеного розміру допомоги з безробіття; надалі – 70% від призначеного розміру.

За оцінками Міжнародної організації праці понад 5 мільйонів українців втратили роботу, і лише пів мільйона зареєструвалися, як безробітні,

– додає співрозмовник.

Звернуть увагу, що фінансової допомоги в опалювальний сезон все ж потребують пенсіонери, особливо з сільської місцевості. Їм потрібно закупити дрова, або ж вугілля, для того, щоб у разі перебоїв з електропостачанням чи газопостачанням, мати змогу отримувати тепло в будинку.

Єдиний вихід – оформити субсидію

За словами експерта, правила оформлення ті ж самі, що й були раніше.

Цікаво, що ті, хто вже мав оформлену субсидію до повномасштабного вторгнення Росії, то на цей опалювальний сезон й надалі залишаються з нею. А ті, хто тільки зараз оформлятиме, повинні звертатися вже не у ЦНАП чи до управлінь соцзахисту, а до Пенсійного фонду, який займатиметься нарахуванням пільг,

– додає Андрій Павловський.

Важливо, у Мінсоцполітики заявили, що українці за межами держави не можуть претендувати на оформлення субсидій. Однак пенсії та допомога по інвалідності зберігається.

Пенсійний фонд України вже отримав понад 630 мільйонів гривень для виплати пільг і субсидій. Таким чином стартував перший етап передачі функцій від органів соціального захисту до органів ПФУ.

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Як оформити субсидію за новими правилами

Громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів Пенсійного фонду України. Житлова субсидія приходитиме, як і раніше, або на банківський рахунок або через поштове відділення.

Громадяни, які не можуть самотужки сплачувати житлово-комунальні послуги, і ще не встигли звернутися за призначенням житлової субсидії, можуть це зробити будь-коли, і навіть протягом опалювального сезону.

Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:

поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання - до 30 листопада 2022 року;

особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг або в електронній формі через Портал Дія - в незалежності від місяця звернення;

поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

До Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України.

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