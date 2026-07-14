Какое соглашение ратифицировала ВРУ

В частности, документ поддержали 236 народных депутатов, о чем говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Соответствующий законопроект был внесен Кабинетом Министров Украины.

Верховная Рада приняла Закон Украины "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики",

– говорится в тексте.

Закон был принят с целью завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Оно было подписано еще 3 февраля 2022 года в Киеве.

Согласно информации, соглашение позволит:

способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами;

позволит украинским товаропроизводителям воспользоваться преимуществами либерализации рынков товаров и услуг в Турецкой Республике;

откроет возможности для бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что соглашение фактически является подготовкой к главной цели – полноправному членству в Евросоюзе.

То есть уже сейчас Украина готовится к вступлению в ЕС. Таким образом, Киев сможет получить необходимый опыт для дальнейшей интеграции.

Что еще следует знать о подобных соглашениях

В частности, с 1 июля вступило в силу еще одно соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Оно было согласовано между правительствами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Соглашение было подписано еще 17 февраля. Документ предусматривает углубление сотрудничества между таможенными администрациями Украины и ОАЭ.