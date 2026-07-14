Яку угоду ратифікувала ВРУ

Зокрема, документ підтримали 236 народних депутатів, про що йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відповідний законопроєкт було внесено Кабінетом Міністрів України.

Верховна Рада прийняла Закон України "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки",

– йдеться у тексті.

Закон запровадили задля завершення внутрішньодержавних процедур, які необхідні для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Вона була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві.

Згідно з інформацією, угода зможе:

сприяти подальшому розвитку двостороннього торгівельно-економічного співробітництва між країнами;

дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Турецькій Республіці;

відкриє можливості для бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив, що угода фактично є підготовкою до головної мети – повноправного членства в Євросоюзі.

Тобто вже зараз Україна готується до вступу в ЄС. Таким чином, Київ зможе отримати потрібний досвід для подальшої інтеграції.

Що ще слід знати про подібні угоди

Зокрема, з 1 липня набрала чинності ще одна угода про всеосяжне економічне партнерство. Вона була узгоджена між урядами України та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Угода була підписана ще 17 лютого. Документ передбачає поглиблення співпраці між митними адміністраціями України та ОАЕ.