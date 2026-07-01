Україна отримала нові можливості для торгівлі з ОАЕ

З 1 липня 2026 року набрала чинності Угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Державна митна служба України. Документ був підписаний 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі та ратифікований Верховною Радою України 26 лютого 2026 року законом №4802-IX.

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Новий документ створює основу для розвитку торгівлі між країнами та поглиблення економічної співпраці. Головним елементом угоди є створення зони вільної торгівлі між Україною та ОАЕ. Вона передбачає скасування митних бар'єрів, що має спростити доступ українських товарів до ринку Об'єднаних Арабських Еміратів.

Для українських виробників це означає можливість розширити експортні поставки та збільшити присутність на одному з ключових ринків Близького Сходу. Очікується, що найбільше переваг можуть отримати компанії, які працюють у сфері виробництва товарів і послуг для міжнародного споживача.

Окрім торговельних переваг, угода передбачає розвиток співпраці між митними адміністраціями України та ОАЕ. Сторони планують укласти окрему угоду про взаємну митну допомогу. Вона має створити механізми для обміну інформацією, запобігання порушенням митного законодавства та ефективнішого розслідування можливих зловживань.

Важливо! Експерти зазначають, що запуск зони вільної торгівлі з ОАЕ може стати важливим кроком для диверсифікації українського експорту. У довгостроковій перспективі така співпраця здатна допомогти українському бізнесу зменшити залежність від окремих ринків і активніше виходити на країни Близького Сходу.

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