Украина получила новые возможности для торговли с ОАЭ

С 1 июля 2026 года вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Государственная таможенная служба Украины. Документ был подписан 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и ратифицирован Верховной Радой Украины 26 февраля 2026 года законом № 4802-IX.

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Новый документ создает основу для развития торговли между странами и углубления экономического сотрудничества. Главным элементом соглашения является создание зоны свободной торговли между Украиной и ОАЭ. Она предусматривает отмену таможенных барьеров, что должно упростить доступ украинских товаров на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.

Для украинских производителей это означает возможность расширить экспортные поставки и укрепить присутствие на одном из ключевых рынков Ближнего Востока. Ожидается, что наибольшие преимущества получат компании, работающие в сфере производства товаров и услуг для международного потребителя.

Помимо торговых преимуществ, соглашение предусматривает развитие сотрудничества между таможенными администрациями Украины и ОАЭ. Стороны планируют заключить отдельное соглашение о взаимной таможенной помощи. Оно должно создать механизмы для обмена информацией, предотвращения нарушений таможенного законодательства и более эффективного расследования возможных злоупотреблений.

Важно! Эксперты отмечают, что запуск зоны свободной торговли с ОАЭ может стать важным шагом для диверсификации украинского экспорта. В долгосрочной перспективе такое сотрудничество способно помочь украинскому бизнесу уменьшить зависимость от отдельных рынков и активнее выходить на страны Ближнего Востока.

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