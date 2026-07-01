Как США обогнали Китай

В этом году инвестиции США в электростанции, работающие на ископаемом топливе, впервые за десятилетие превысили расходы Китая, пишет Financial Times.

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По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2026 году США потратят на электростанции, работающие на угле и природном газе, до 50 миллиардов долларов. Это примерно на 3 миллиарда долларов больше, чем в Китае.

Эксперты объясняют такую тенденцию резким ростом заказов на газовые турбины, поскольку компании активно развивают инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Дело в том, что современные центры обработки данных для систем ИИ требуют от 1 гигаватта до нескольких гигаватт. Например, столько же потребляет крупный западный город.

Обеспечить такие большие объемы энергии способны, в частности, электростанции, работающие на газе. Поэтому только в первом квартале 2026 года американские компании заказали около 20 гигаватт газовых турбин для работы этих станций.

Как растут цены на оборудование

Производители газового оборудования перегружены заказами, ведь технологические гиганты, такие как Alphabet, Amazon и Meta, соревнуются за лидерство в сфере дата-центров. Спрос уже превышает производственные возможности заводов.

Например, компания GE Vernova, занимающаяся турбинами, только за первый квартал собрала портфель заказов на 18 миллиардов долларов.

В то же время цены на само оборудование резко выросли.

Цены на газовые турбины резко выросли. Их стоимость поднялась примерно с 800 долларов за киловатт до более чем 2 500 долларов,

– отметил аналитик Rystad Energy Рейд Рамдатсингх.

Эксперты добавляют, что значительные запасы природного газа дают США возможность еще больше наращивать энергетические мощности. В то время как Китай продолжает активно инвестировать в угольные электростанции.

Таким образом, в противовес возобновляемой энергетике и Китай, и США вкладывают миллиарды в ископаемое топливо, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии, которые растут по мере развития новых технологий. Но это лишь усугубляет вызовы для энергетической безопасности мира.

Однако масштабное строительство дата-центров для искусственного интеллекта быстро разгоняет инфляцию в США. Спрос на оборудование для этих центров уже привел к резкому удорожанию компонентов. А поскольку эти товары используются не только в сфере ИИ, цены растут во всех секторах.