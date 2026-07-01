Як США обігнали Китай

Цього року інвестиції США в електростанції, які працюють на викопному паливі, вперше за десятиліття перевищили витрати Китаю, пише Financial Times.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у 2026 році США витратять на станції, які працюють на вугіллі та природному газі до 50 мільярдів доларів.. Це приблизно на 3 мільярди доларів більше, ніж у Китаї.

Фахівці пояснюють таку тенденцію різким зростанням замовлень на газові турбіни, оскільки компанії активно розбудовують інфраструктуру для штучного інтелекту.

Річ у тім, що сучасні центри обробки даних для систем ШІ потребують від 1 гігавата до кількох гігаватів. Наприклад, стільки ж споживає велике західне місто.

Забезпечити такі великі обсяги енергії здатні зокрема електростанції, що працюють на газі. Тому лише у першому кварталі 2026 року американські компанії замовили близько 20 гігаватів газових турбін для роботи цих станцій.

Як ростуть ціни на обладнання

Виробники газового обладнання еревантажені замовленнями, адже технологічні гіганти, такі як Alphabet, Amazon і Meta, змагаються за лідерство у сфері дата-центрів. Попит уже перевищує виробничі можливості заводів.

Наприклад, компанія GE Vernova, яка займається турбінами, лише за перший квартал зібрала портфель замовлень на 18 мільярдів доларів.

Водночас ціни на саме обладнання різко зросли.

Ціни на газові турбіни різко зросли. Їхня вартість піднялася приблизно з 800 доларів за кіловат до понад 2 500 доларів,

– зазначив аналітик Rystad Energy Рейд Рамдатсінгх.

Експерти додають, що значні запаси природного газу дають США можливості ще більше нарощувати енергетичні потужності. Тоді як Китай продовжує активно інвестувати у вугільні електростанції.

Відтак, на противагу відновлювальній енергетиці й Китай, і США інвестують мільярди у викопне паливо, щоб забезпечити потреби в електроенергії, які зростають з розвитком нових технологій. Але це лише посилює виклики для енергетичної безпеки світу.

Однак масштабне будівництво дата-центрів для штучного інтелекту швидко розкручує інфляцію у США. Попит на обладнання для цих центрів вже призвів до різкого здорожчання компонентів. А оскільки ці товари використовують не лише у сфері ШІ, тому ціни ростуть у всіх секторах.