Засчитывается ли стаж, накопленный в годы существования СССР?

Периоды работы, накопленные до провозглашения независимости Украины, могут быть зачтены в страховой стаж при назначении пенсии. Это касается граждан, которые работали до 1 января 1992 года на территории республик бывшего СССР.

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По информации Пенсионного фонда Украины, в страховой стаж могут быть включены годы работы, приобретенные в любой из союзных республик. В некоторых случаях такой стаж может быть учтен и как льготный, если человек выполнял работу, дававшую право на досрочную пенсию.

В то же время есть важное условие: один и тот же период работы не может одновременно учитываться для назначения пенсии в Украине и в другом государстве. Если человек не получает пенсию за этот стаж за рубежом, его могут полностью зачесть при определении права на пенсию в Украине.

При этом законодательство не предусматривает зачисления отдельных периодов, в частности работы вахтовым методом или командировок в другие республики СССР до 1992 года, если работник был официально трудоустроен в Украине.

Как подтвердить советский стаж?

При оформлении пенсии заявитель должен сообщить Пенсионному фонду, получает ли он пенсионные выплаты от другого государства за тот же период работы.

Если такая информация подтверждается соответствующей справкой, её необходимо подать вместе с заявлением. В случае невозможности получить документ Пенсионный фонд может самостоятельно направить запрос в компетентные органы другого государства.

После получения подтверждения специалисты ПФУ учитывают соответствующие годы работы при определении страхового стажа и, при необходимости, производят перерасчет пенсии.

Какой страховой стаж необходим для получения пенсии в 2026 году?

С 2026 года требования к страховому стажу вновь повысились. Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.